شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة عمل فورمة الساحل.. 5 تطبيقات على موبايلك هتخليك تقوى عضلاتك فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت حلقة برنامج Tech 7 التي تذاع عبر تليفزيون الخليج 365، ويقدمها الزميل تامر إمام، مجموعة من التطبيقات التكنولوجية التى تساعد الشباب على تكوين عضلات الجسم بدون الحاجة للذهاب إلى الجيم.

يريد معظم الشباب تقوية عضلات الجسم للوصول إلى قوام عضلى قوى أو كما يقولون "فورمة الساحل"، ولكن المشكلة الكبيرة التى تواجههم هى الانتظام فى الذهاب لصالات الجيم، وبالتالى تضيع فورمة الساحل.

لذلك يقدم البرنامج 5 تطبيقات تكنولوجية تساعدك على تقوية عضلاتك بدون الذهاب إلى الجيم.

تطبيق FITPROSPORT

هذا التطبيق مناسب لكل الفئات العمرية، ويضم ميزة مهمة جدًا أنه يجسد التمارين عن طريق الجرافيك، وتتمكن من رؤية المدرب الافتراضى وهو يوجهك لطريقة عمل التدريب، وترى شكل العضلة وكيف تتأثر بالتمرين.

كما يحدد لك النظام الرياضي حسب القدرة الجسدية والاحتياجات الخاصة لكل جسم.

تطبيق Workout Trainer

هذا التطبيق يعتبر مدربك الخاص، ويقدم للمستخدمين مكتبة كاملة من الفيديو للعديد من التمرينات الرياضية خطوة بخطوة، ومن خلاله تستطيع إنشاء نظام تمارين خاص بك ويمكنك تعديله في أي وقت، ويمكنك اختيار مدرب معيّن وتتابعه دائما وتستكمل معه الكورس التدريبي.

تطبيق JEFIT

هذا التطبيق يضم قاعدة بيانات لمختلف الأنظمة الرياضية التي تساعدك على تقوية مختلف عضلات الجسم، ويقدم للمستخدمين تعليمات مفصلة لمختلف التمرينات الرياضية، وينظم لك مواعيد وخطط التمارين، ويقدم لك سجل ممارسة التمارين، وسجل لمراقبة التطور وضبط أوقات التمارين.

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تطبيق 7 minute workout app

هذا التطبيق مناسب جدًا للمبتدئين وأيضا المحترفين، ويعتبر مرشد ودليل على التمرينات المثالية التي لا يتخطى وقتها 7 دقائق فقط وهي الفترة التى يحتاجها الجسم يوميا، من خلال أنظمة تمارين مكثفة ومتقدمة، مع بعض مقاطع الفيديو القصيرة للتمرينات.

التطبيق يشجع المستخدم على أداء التمرينات اليومية بالتحدي، ويتيح للمستخدمين وضع الوقت المناسب للتمرين والنتيجة التي يتمناها الشخص، بعد ذلك يتولى التطبيق تنظيم الجلسات للتدريب ونظم للتمارين.

تطبيق Six Pack in 30 days

كما يتضح من اسمه، فهو تطبيق يساعد الشخص على وضع خطة لمدة شهر من أجل الوصول إلى عضلات بطن مشدودة وقوية.

يمكن للمستخدم متابعة التطبيق يوميا، وكل يوم يحدد لك تمارين معينة يجب تنفيذها، وفى نهاية اليوم يتم تقييم ما انتهيت منه من تدريبات، وبنهاية الشهر ستجد عضلات البطن ظهرت بشكل واضح جدا، وطبعا كلها تمارين في البيت من غير أجهزة.