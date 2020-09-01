شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه AirTags بعد شائعات إطلاقه مع هاتف iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن أبل ستصدر ملحق التعقب AirTag الذي طال انتظاره في أكتوبر المقبل، حيث يقول التقرير إن AirTags سيظهر لأول مرة إلى جانب iPhone 12 بعد أن كان من المقرر إطلاقه في مارس، وذلك بحسب تقرير موقع Macotakara الصيني.

AirTags

هو جهاز تتبع تم إنشاؤه بواسطة شركة أبل، وهو قادر على العمل كمتتبع رئيسي، ويمكن لـ AirTags أن يعمل مع App Clips، وهي ميزة جديدة في iOS 14 تتيح للمستخدمين تنزيل إصدار أصغر من التطبيق للقيام بمهمة مُحدّدة.

ستكون نقطة البيع الحقيقية لمُلحق Apple AirTags هي تكامل الجهاز مع نظام تشغيل iOS، حيث يُعتقد أنك ستتمكن من الوصول إلى متتبعات العناصر الخاصة بك عبر جهاز “Find My” على جهاز iPhone أو iPad أو Mac. بمجرد توفر ميزة تعقب العناصر، ستكون هناك علامة تبويب باسم “Items” جديدة في تطبيق “Find My” لجميع الأشياء التي تختار تتبعها.

وسيتم إقران متتبع العناصر نفسه بحساب المستخدم على iCloud بالقرب من جهاز iPhone، مثل AirPods، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من تلقي الإشعارات عندما يكون جهاز iPhone الخاص بهم بعيدًا عن العلامة. على سبيل المثال، قد يقوم جهاز iPhone الخاص بك بتنبيهك إذا ابتعدت كثيراً عن مفاتيحك أو محفظتك.