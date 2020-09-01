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مشكلة بطئ الفيس بوك على الهواتف على Android و IOS مشكلة عويصة و تواجه العديد من المستخدمين بشكل كبير. و قد واجهتني المشكلة في فترة من الوقت حتى استطعت حلها. في هذا المقال سنعرض بعض الحلول التي يمكن التفكير فيها لحل هذه المشكلة على هاتفك. سواء كنت تمتلك جهازًا بنظام اندرويد او اي او اس فسيكون هذا المقال مساعدًا لك و لحل مشكلة فيسبوك على هاتفك.

اسباب مشكلة بطئ الفيس بوك على الهواتف

مشكلة مع مزود الإنترنت عندك

عدم تحديث التطبيق لفترة طويلة مع وجود ملفات Cache متراكمة

قد تكون مشكلة في الـDNS

حل مشكلة بطئ الفيس بوك على الهواتف على Android و IOS بإستخدام VPN

اول حل لأول سبب. اذا كانت المشكلة مع مزود الإنترنت لديك ايًا كانت الشركة التي تتصل بها يمكن ان تكون المشكلة من عندهم لحظر الموقع مثلًا او اضافة ما يضايق تحميل الموقع بسهولة. و لذلك يمكنك استعمال الـVPN لحل هذه المشكلة حيث ان الـVPN سيقوم بمثل فصلك عن المزود. او بمعنى اصح ان كان مزود الخدمة يضايق موقع فيسبوك فالـVPN سيزيل اي فلتر او اي ما قد يضايق الموقع في التحميل. ابرز تطبيقات الـVPN هي Warp و NordVPN و Expressvpn سأترك روابط التحميل بالأسفل

تحميل التطبيقات

المشكلة من التطبيق؟

سبب ثاني للمشكلة هو التطبيق نفسه ان يكون به مشكلة تسبب بطئ التحميل و الموقع. لتستطيع حل مشكلة بطئ الفيس بوك على الهواتف على Android و IOS يجب ان تقوم بتحديث التطبيق الى آخر نسخة عن طريق متجر Apple او Google Play Store فمن شأن ذلك حل المشكلة. فالنسخ القديمة من التطبيق قد يكون بها مشاكل كثيرة تسبب في بطأ استجابتها و سوء عملها معك. و لذلك جرب ان تقوم بتحديث التطبيق لآخر نسخة. سأترك روابط التطبيق على المتاجر

روابط التطبيق

مسح Cache

من اجل حل مشكلة بطئ الفيس بوك على الهواتف على اندرويد يمكنك مسح الـCache و ستستطيع حل المشكلة ايضًا. و لكن المشكلة ان هذه الطريقة لن تصلح الا على اندرويد و لن تصلح على اي او اس. فعلى اي او اس يمكنك اعادة تثبيت التطبيق كحل اسهل بكثير. و لكن على اندرويد يمكنك اتباع الخطوات التالية لمسح الـCache الخاص بتطبيق فيسبوك.

الخطوات

افتح اعدادات الهاتف

اختر Apps

اختر facebook

اختر Storage

اختر Clear Cache و Clear Data

قم بإعادة تسجيل الدخول للتطبيق من جديد لتتأكد ان تم حل المشكلة

بلغ المشكلة لفيسبوك

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حتى تتأكد ان التطبيق ليس هو المشكلة لم لا ترسل لفيسبوك نفسهم بأن هناك مشكلة من التطبيق و انه بطئ جدًا في تصفح الموقع لذلك الحل المثالي لهذه المشكلة هو ان تقوم بتبليغ فيسبوك بهذه المعضلة -طبعًا ان لم تنجح الخطوات السابقة- الموضوع بسيط جدًا. كل ما عليك فعله هو “هز” الهاتف. نعم قم بهز الهاتف ستظهر لك نافذة التبليغ عن مشكلة خاصة بالتطبيق. من خلال هذه الشاشة قم بالتبليغ ان فيسبوك بطئ و انتظر تحديثًا للتطبيق من شأنه حل هذه المشكلة

حل مشكلة بطئ الفيس بوك على الهواتف على Android و IOS بإستخدام DNS آخر

الحل الأخير على الهواتف لدينا سيكون من خلال تغيير الـDNS. ان لم تكن تعرف معنى DNS فهذا اختصار لجملة Domain Name System و هو يساعد على تحويل العنوان الذي تكتبه الى عنوان IP من اجل ترجمة الصفحة امامك و اظهارها بشكلها المطلوب. كمثال فإنك عندما تكتب 3arrafni.com في المتصفح فالـDNS يقوم بتحويل هذا العنوان الى عنوان IP الخاص بالسيرفر الخاص لموقعنا لتستطيع الدخول عليه. اذا كان الـDNS جيد تصبح سرعة وصولك للموقع اسرع. و اذا كان سيئًا فستأخذ وقتًا اطول للوصول لذلك استعمال DNS آخر سيكون افضل. بالطبع لدينا مقال سابق نتكلم فيه عن DNS بإستفاضة سأترك الرابط ايضًا

تغيير الـDNS على Android

افتح اعدادات الهاتف

اتجه الى اعدادات الإتصال بالواي فاي و اختر اعدادات الشبكة الخاصة بك

حول اعدادات IP من DHCP الى Static

لا تغير اي من الإعدادات عدا خانات DNS 1 و DNS 2 غيرهم الى رقم DNS آخر

قم بالضغط على زر الحفظ و اعد الإتصال بالشبكة

تغيير الـDNS على IOS

افتح اعدادات الهاتف

اتجه الى اعدادات الإتصال بالواي فاي و اختر اعدادات الشبكة الخاصة بك

اختر تكوين DNS

حول التكوين الى يدوي و قم بكتابة DNS 1 و DNS 2 في خاناته المخصصة ستجد خانة لـDNS 1 فقط فقم بالضغط على زر “اضافة خادم” لإضافة خانة DNS 2



قم بالحفظ و اغلاق الواي فاي و اعادة تشغيله لإعادة الإتصال بالشبكة من جديد

حل مشكلة بطئ الفيس بوك على الهواتف على Android و IOS

كل الحلول السابقة هي حلول مجربة على الهواتف المحمولة و يمكنك تجربتها فهي بنسبة كبيرة من شانها حل مشكلة بطئ الفيس بوك على الهواتف على Android و IOS بسهولة. لذلك جرب الخطوات السابقة قبل ان تقرر ازالة التطبيق نهائيًا من على هاتفك او ان تكسر الهاتف نفسه. و بنسبة كبيرة ستنجح هذه الخطوات في حل مشكلتك و سيعمل فيسبوك من جديد بسرعة جيدة. و كانت كل هذه خطوات حل مشكلة بطئ الفيس بوك على الهواتف على Android و IOS

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