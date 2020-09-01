تكنولوجيا: ZTE تكشف عن سماعة ZTE LiveBuds اللاسلكية بعمر شحن 20 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ZTE خلال الحدث الذي أقيم اليوم عن سماعة ZTE LiveBuds اللاسلكية التي تأتي بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة من التشغيل.

عقدت شركة ZTE مؤتمرها اليوم للإعلان عن أول هاتف بكاميرة أسفل الشاشة Axon 20 5G، كما كشفت الشركة عن سماعة ZTE LiveBuds.

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وتتميز سماعة ZTE LiveBuds بدعم تقنية البلوتوث 5.0، كما تدعم معايير IPX5 في مقاومة الماء والغبار، مع خاصية ENC لإلغاء الضوضاء.

كما تأتي سماعة LiveBuds اللاسلكية بتصميم داخل الأذن بنهايات دائرية تقدم تجربة أكثر راحة في الإستخدام، كما تتضمن السماعة اثنان من الميكروفونات، وميزة التحكم باللمس من جانبي السماعة اللاسلكية، أيضاً تتميز سماعة ZTE LiveBuds بوزن 4 جرام، كما تنطلق اليوم للسوق الصيني بسعر 29 دولار.

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