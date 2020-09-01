تكنولوجيا: Nvidia تعلن رسمياً عن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة RTX 3090 و3080 وأيضاً 3070

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nvidia اليوم عن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة RTX 3090 و3080 وأيضاً 3070 التي ترتكز على معمارية Ampere والتي تأتي بتحسينات في تقنية تتبع الأشعة ثلاثية الأبعاد.

يأتي كرت الشاشة RTX 3090 المميز من Nvidia بمعمارية Ampere الجديدة وتحسينات في الآداء عن كرت Titan RTX، حيث يقدم RTX 3090 تحسينات في الآداء بنسبة 50%، كما تؤكد الشركة على دعم كرت الشاشة لدقة 8K عند 60 إطار لكل ثانية.

كما يضم RTX 3090 ذاكرة 24 جيجا بايت في ذاكرة GDDR6X، وهي نفس السعة المقدمة في Titan RTX إلا أن الإصدار الجديد يأتي بآداء أسرع، كما يأتي كرت الشاشة بفتحة ثلاثية، واثنان من المراوح المحورية التي تتميز بآداء بدون ضوضاء 10 مرات أقل من Titan RTX، كما تدعم تبريد كرت الشاشة حتى 30 درجة.

أيضاً تنطلق RTX 3090 بسعر 1499 دولار، وهو مستوى تسعير أعلى من كرت الشاشة RTX 2080 Ti الذي جاء بسعر 1299 دولار للأسواق، إلا أنها تتميز بمستوى تسعير أقل من Titan RTX الذي يتميز بسعر 2499 دولار، ومن المقرر أن يتوفر كرت الشاشة RTX 3090 في الأسواق في 24 من سبتمبر.

كما أطلقت Nvidia اليوم كرت الشاشة RTX 3080 والذي يأتي بتحسينات في الآداء مرتين أكثر من كرت الشاشة RTX 2080، ويتميز كرت الشاشة بذاكرة 10 جيجا بايت في ذاكرة GDDR6X، بسرعة تصل إلى 19 جيجابت في الثانية، كما تؤكد إنفيديا على قدرة كرت الشاشة على دعم دقة عرض 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

وتأتي كرت الشاشة RTX 3080 بسعر 699 دولار، وهو نفس مستوى التسعير الذي انطلق به كرت الشاشة RTX 2080 Super، ومن المقرر أن يتوفر كرت الشاشة RTX 3080 بدءاً من 17 من سبتمبر.

Advertisements

أيضاً أطلقت Nvidia اليوم كرت الشاشة RTX 3070 الذي يقدم آداء أسرع من كرت الشاشة RTX 2080 Ti، وأيضاً آداء أسرع من الإصدار الأصلي من RTX 2070 بنسبة 60%، كما يتميز كرت الشاشة بذاكرة 8 جيجا بايت رام في GDDR6، أيضاً تؤكد إنفيديا على أن كرت الشاشة يمكن أن يدعم الألعاب بدقة 4K و 1440 بيكسل.

كما ينطلق الإصدار الجديد من كرت الشاشة RTX 3070 بسعر 499 دولار، وهو نفس مستوى التسعير الذي انطلق به كرت RTX 2070 Super، ومن المقرر أن يتوفر RTX 3070 للبيع في أكتوبر.

وتأتي الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة بتحسينات رئيسية من Nvidia حيث توفر أنوية CUDA آداء 2 في FP32 في جميع أنحاء Turing، و30 shader-TFLOPS في قوة المعالجة، كما يأتي الجيل الثاني من أنوية RT ليقدم آداء مرتين أفضل في Turing، مع تتبع أشعة بتزامن أفضل مع تظليل بإستخدام 58 RT-TFLOPs من الطاقة.

كما يأتي الجيل الثالث من أنوية Tensor بآداء مرتين أفضل في Turing، مع 238 Tensor-TFLOP من قوة المعالجة، كما تأتي اثنان من الإصدارات من كرت الشاشة بذاكرة GDDR6X العشوائية التي تقدم آداء أسرع وذلك بالتعاون بين Micron وإنفيديا.

أيضاً تأتي معمارية Ampere بعملية 8N Nvidia مخصصة والتي تنتجها سامسونج، كما تتميز الإصدارات الجديدة بتقنية RTX IO التي تدعم تحميل الألعاب بآداء أسرع، مع تسريع عملية الإدخال والإخراج بقدرة تصل إلى 100 مرة أفضل من الأقراص الثابنة والواجهة البرمجية التي ترتكز على التخزين التقليدي.

المصدر

اعلان





