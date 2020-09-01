تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق 4 من هواتف 5G مع جهاز iPad Air وساعة ذكية في الحدث القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر صحيفة Bloomberg اليوم على أن شركة ابل تسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ جدولها الزمني للإعلانات المرتقب، حيث تستعد الشركة للإعلان في خريف هذا العام عن 4 من هواتف الأيفون 5G مع جهاز iPad Air وإصدار جديد من ساعات ابل الذكية.

تستعد شركة ابل لعقد الحدث القادم في خريف هذا العام لتقدم الجيل الأول من هواتف iPhone 5G في 4 إصدارات جديدة، كما يأتي هاتف iPhone Pro بشاشة جديدة، أيضاً تشير التسريبات إلى أن ابل في طريقها للإعلان عن اثنان من الساعات الذكية، وسماعة جديدة من علامة Beats التجارية.

ولقد أكد تقرير من بلومبرغ على أن ابل تستعد لشحن هواتف الأيفون هذ العام بنفس المستوى الذي قدم في عامي 2018 و2019، مما يؤكد على عدم تأثر عملاق التكنولوجيا بإنتشار وباء كورونا.

كما جاءت بعض التفاصيل عبر موردي ابل لتؤكد على أن شركة ابل تتوقع أن تصل شحنات هواتف الأيفون هذا العام إلى 75 مليون وحدة، وهو نفس الرقم الذي حققته الشركة تقريباً خلال عامي 2018 و2019.

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أيضاً أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن جميع إصدارات ابل من هواتف الأيفون هذا العام تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، كما تتميز الإصدارات الأربعة بشاشة OLED.

ومن المقرر أن يأتي الإصدار الرئيسي من هواتف iPhone 12 بحجم 5.4 إنش في الشاشة، بينما يأتي اثنان من الإصدارات بحجم 6.1 إنش في الشاشة، ويضم أعلى إصدارات ابل شاشة بحجم 6.7 إنش.

كما يأتي أعلى إصدارات ابل من هواتف iPhone 12 بمستشعر LIDAR الذ قدم في الإصدار الأخير من أجهزة iPad Pro، بينما يدعم إصدارات هذا العام معالج A14 الذي يأتي بأسرع آداء في المعالجات المنافسة في الأسواق.

أيضاً من المتوقع أن يأتي جهاز iPad Air الجديد بشاشة بتصميم من الحافة إلى الحافة، هذا إلى جانب اثنان من الإصدارات من الساعات الذكية تنطلق في حدث الشركة المرتقب لاحقاً هذا العام بمستوى تسعير متفاوت، لذا نترقب حدث ابل لمزيد من التفاصيل.

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