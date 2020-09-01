ما هي أسباب ارتفاع حرارة الهاتف لحدود غير طبيعية أحياناً؟

ترتفع درجة حرارة الهواتف الذكية بشكل كبير بسبب العديد من المشكلات، وهو الأمر الذي قد يشكل خطراً عليها يصل إلى حد تلفها.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الخبير التقني ومدير مؤسسة "المنصات الرقمية" الروسية، أرسيني شيلتسين، قوله إن هناك أسباب عديدة وراء ارتفاع حرارة الهواتف، مشيرأً إلى أنه لحل تلك المشكلة يجب معرفة الأسباب وإقصاؤها.

وأضاف شيلتسين أن أحد عوامل ارتفاع حرارة الهواتف هو ارتفاع درجة حرارة المعالج نتيجة الضغط الزائد أثناء استعمال الإنترنت أو الاتصال مع شبكات Wi-Fi و GPS وBluetooth، مشيراً إلى أن كل الأجهزة ليست لديها القدرة على العمل بشكل مكثف مع هذه الشبكات، وخصوصا تلك المزودة بمعالجات أو تقنيات ضعيفة نوعا ما.

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وشدد على ضرورة منح الهاتف قسطاً من الراحة أثناء الاستعمال المطول لهذه التقنيات، أو حتى إغلاق الهاتف لبعض الوقت بين فترة وأخرى.

ويقول الخبراء أن ارتفاع حرارة الهواتف قد يكون مرتبطاً بخلل ما في البطارية، موضحين أن حرارة بعض بطاريات الهواتف ترتفع أحياناً عند استعمال الجهاز المكثف وخصوصاً عند الاتصال بالإنترنت أو إجراء المكالمات الهاتفية أو وصل الهاتف بالشاحن، لذا على المستخدمين في تلك الحالات التأكد من سلامة بطاريات أجهزتهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأسباب التي قد تعرض بطارية الهاتف للتلف هو إبقاء الجهاز موصولاً بالشحن لساعات طويلة، ما يتسبب بملء شحن البطارية وإفراغه بصورة مستمرة، ويتلف الخلايا الموجودة في البطارية، كما أن إبقاء شاحن الهاتف موصولاً باستمرار بمنفذ الكهرباء يعرض الشاحن للتلف ويتسبب باحتراقه أحياناً.