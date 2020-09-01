تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف OnePlus 8T المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور ثلاثية الأبعاد لهاتف وان بلس المرتقب OnePlus 8T في تحديث Android 11 في الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين، ولقد أكدت الصور على أن الهاتف يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية من سلسلة هواتف T، ولقد رصد بالفعل هاتف OnePlus 8T في Android 11 اليوم.

ويظهر هاتف OnePlus 8T في الصور ثلاثية الأبعاد بتصميم نحيف لإطارات الهاتف، كما يأتي ثقب الكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم مسطح.

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من جانب أخر رصد هاتف OnePlus 8T في قوائم Game Space التي إستعرضت بعض اللمحات حول هذا الإصدار، حيث يدعم الهاتف نمط تصوير portrait أو نمط تصوير أفقي، كما تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K في تطبيق OnePlus Camera في الإصدار رقم 5.4.74.

كما كشفت التسريبات عن أن هاتف Messages يدعم معايير RCS، أيضاً أوضحت تسريبات سابقة من Geekbench أن هاتف OnePlus 8T يأتي برقاقة معالج Snapdragon 865 أو Snapdragon 865 Plus، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع Super Warp بقدرة 65W.

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