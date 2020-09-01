تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب رسمياً عن هاتف Galaxy Z Fold2 القابل للطي بسعر 1999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن هاتف Galaxy Z Fold2 الذي يأتي بحجم أكبر في الشاشة، وتحسينات في تصميم فواصل الشاشة، وينطلق بسعر 1999 دولار.

يتميز هاتف Galaxy Z Fold2 بشاشة خارجية بحجم أكبر 6.2 إنش عن الإصدار السابق من شركة سامسونج الذي جاء بشاشة خارجية بحجم 4.6 إنش، كما تتميز الشاشة الخارجية بدقة 2260 في 816 بيكسل، في شاشة Super AMOLED، وأبعاد 25:9.

بينما تأتي الشاشة الداخلية لهاتف Galaxy Z Fold2 بترقية بسيطة، حيث تتميز بحجم 7.6 إنش، ودقة عرض 2208 في 1768 بيكسل في شاشة Dynamic AMOLED، مميزة بأبعاد 22.5:18، وتدعم معدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة الرئيسية بزجاج فائق النحافة UTG، لدعم تحسين جودة العرض في الشاشة.

أيضاً من أهم التحسينات والترقية التي أضيفت لتصميم هاتف Galaxy Z Fold2 في فواضل الشاشة، حيث تقدم سامسونج هذا الإصدار بالجيل الثالث من فواصل الشاشة الذي يعرف من سامسونج ب”Hideaway hinge”، ويأتي بآلية CAM ليدعم تثبيت هاتف Galaxy Z Fold2 بزواية من 75 إلى 115 درجة بشكل مستقل.

كما تتبنى سامسونج أحد مميزات تصميم هاتف Galaxy Z Flip 5G في الطبقة العازلة بين هيكل الهاتف والمفصلة والتي تعمل على منع وصول الغبار للفواصل لحماية الفواصل والشاشة من التلف، كما تأتي الفجوة الفاصلة في هاتف Galaxy Z Fold2 بحجم أصغر.

ومن المقرر أن تتيح سامسونج تخصيص لون الفواصل الخاصة بهاتف Galaxy Z Fold2 في بعض الأسواق المحددة، بين اللون الفضي المعدني، والذهبي المعدني، والأحمر المعدني، وأيضاً الأزرق المعدني.

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كما يتميز هاتف Galaxy Z Fold2 بنمط Flex الذي يتيح إستخدام تطبيقات محددة بشكل مقسم على الشاشة، ومن بين هذه التطبيقات تطبيق الكاميرة، والتقويم، ومعرض والصور، وأيضاً بعض التطبيقات التي عقدت شراكة مع سامسونج مثل اليوتيوب.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Z Fold2 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، والذي يدعم التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل والتثبيت البصري للصور، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل لدعم التكبير حتى مرتين مع فتحة عدسات f/2.4، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2.

كما يضم هاتف Galaxy Z Fold2 اثنان من كاميرات السيلفي حيث تأتي الكاميرة الرئيسية بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر أخر بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 في الجزء الأيمن من الشاشة الرئيسية بتصميم في ثقب الشاشة.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy Z Fold2 رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

هاتف Galaxy Z Fold2 يدعم الإتصال بشبكات 5G بهوائيات mmWave، وsub-6GHz، ومن المقرر أن يبدأ الحجز المسبق لهاتف Galaxy Z Fold2 غداً ، كما يبدأ شحن الهاتف إلى عدد 40 سوق بدءاً من 18 من سبتمبر بسعر 1999 دولار.

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