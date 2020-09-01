تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف ZTE AXON 20 5G بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE رسمياً الآن عن أول هاتف مميز بكاميرة أسفل AXON 20 5G، بمعالج Snapdragon 765G، ومستشعر للكاميرة الأمامية أسفل الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، والذي يأتي بسعر يبدأ من 322دولار.

يتميز هاتف AXON 20 5G بشاشة OLED بحجم 6.92 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، مع سرعة لمس 240Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع نظام تبريد سائل ولوحة حرارية من ألياف النانو وصفائح جرافيت، كما تصل الذاكرة العشوائية في الهاتف إلى 8 جيجا بايت رام.

أيضاً يعمل هاتف AXON 20 5G بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة MiFlavor 10.5 UI، ويتميز بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة ودقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر عمق بدقة 22 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتؤكد ZTE على أن هاتف AXON 20 5G يأتي بتكوينات رقيقة جداً في الشاشة والتي تسمح بنفاذية بدقة ميكرون، مع cathode شفاف، وشاشة OLED مخصصة لتتيح النفاذية بأعلى مستوى، كما تأتي شرائح العرض في الشاشة بشكل مستقل لا يتداخل مع دوائر الكاميرة للحصول على أعلى جودة في التصوير بالكاميرة الأمامية.

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أيضاً تدعم ZTE الهاتف بتقنية تعمل على ترتيب البيكسل لدفع صورة طبيعية في الشاشة، كما تأتي الخوارزمية الثلاثية لتدعم كفاءة أعلى في التصوير بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل أسفل الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف بتقنية الصوتيات المدمجة في الشاشة، وأيضاً مستشعر للبصمة في الشاشة.

هاتف AXON 20 5G ينميز أيضاً بتصميم زجاجي ثلاثية الأبعاد من الجهة الخلفية مع الكثير من الطبقات، وطلاء بصري، كما يتميز بمنحنيات بتصميم أنيق في الجهة الخلفية.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4220 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4+ بقدرة 30W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بالون البنفسجي، البرتقالي، الأزرق إلى جانب اللون الأسود بسعر يبدأ من 322 دولار، على أن يبدأ البيع في السوق الصيني في 10 من سبتمبر.

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