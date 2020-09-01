Netflix تتيح لك الوصول المجاني إلى بعض عروضها، ولا تحتاج حتى لحساب

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تريد إلقاء نظرة على ما تقدمه Netflix قبل أن تقرر إلزام نفسك بالإشتراك؟ إذا كنت كذلك، فسوف يُسعدك معرفة أن Netflix تختبر على ما يبدو ميزة جديدة تقدم فيها لأي شخص وصولاً مجانيًا إلى العديد من المسلسلات الخاصة بها، ولا تحتاج حتى إلى حساب لمشاهدتها.

في بيان أصدرته Netflix لموقع Gadget 360، فقد قالت الشركة : ” نحن نبحث في عروض ترويجية تسويقية مختلفة لجذب أعضاء جدد ومنحهم تجربة Netflix رائعة “. بالطبع، لا تفعل Netflix هذا بدافع الخير، فسوف يكون هناك إعلان قابل للتخطي مدته 30 ثانية بين كل عرض وعرض، لذلك يبدو أن Netflix ستجني بعض المال من هذا.

Advertisements

أيضًا، لن يكون هناك دعم للمزامنة الشاملة. في الوقت الراهن، لن يتوفر الوصول المجاني إلى العروض إلا على حواسيب Windows أو حواسيب Mac جنبًا إلى جنب مع هواتف الأندرويد. إذا كنت أحد مستخدمي Netflix على iOS أو تلفاز ذكي أو Amazon Fire Stick، فأنت غير محظوظ. هذه ليست سوى لمحة صغيرة عن كتالوج Netflix، ويُفترض أن الشركة تأمل أن يكون ذلك كافيًا لإقناع المستخدمين بالتسجيل للحصول على إشتراك كامل. إذا كنت مهتمًا، فإنتقل إلى : www.netflix.com/watch-free.