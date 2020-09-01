الإعلان رسميًا عن ZTE Axon 20 5G بإعتباره أول هاتف في العالم يضم الكاميرا الأمامية تحت الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة للتخلص من القطوع والثقوب في شاشات الهواتف الذكية، عملت العديد من الشركات المصنعة على حلول تسمح لها بتضمين الكاميرات الأمامية تحت الشاشة، وشركة ZTE هي واحدة من هذه الشركات. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت شركة ZTE اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن أول هاتف ذكي مُزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة والذي أطلقت عليه إسم ZTE Axon 20 5G.

لتضمين الكاميرا الأمامية تحت الشاشة من دون أن يترتب عن ذلك مشاكل على مستوى جودة الصور، قامت شركة ZTE بتثبيت طبقة خاصة مع طلاء مقاوم للإنعكاس يزيد من شفافية الشاشة دون الإضرار بجودة الصورة. وتجدر الإشارة إلى أن شاشة ZTE Axon 20 5G تتكون من سبع طبقات، وقد تم طلاء جميع الطبقات المهمة بالمادة الجديدة العالية التوصيل، ولكنها في نفس الوقت شديدة الشفافية، مما يمنع الإنحرافات البصرية التي من شأنها أن تغير الألوان أو عمق الصورة.

جدير بالذكر أن ZTE Axon 20 5G ليس أول هاتف ذكي مُزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة في العالم من إحدى النواحي، ولكنه يُعتبر أول هاتف ذكي متاح تجاريًا يستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة، فقد رأينا بالفعل هذه التكنولوجيا من قبل لدى شركة Oppo في نسختها التجريبية، ولدى شركة Xiaomi كذلك.

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بغض النظر عن الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل، فالهاتف ZTE Axon 20 5G الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا لكاميرا الماكرو.

الهاتف ZTE Axon 20 5G الجديد يضم كذلك مواصفات تقنية أخرى تشمل شاشة OLED بحجم 6.92 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4220mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

هذا الهاتف الأحدث من شركة ZTE يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة MiFavor 10.5.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف ZTE Axon 20 5G سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأرجواني والبرتقالي، وسيُعرض للبيع في الصين إبتداءً من 10 سبتمبر مقابل 322 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، ومقابل 366 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 410 دولارات أمريكية لنسخة 8GB/256GB. للآسف، المعلومات المتعلقة بموعد إطلاق الهاتف ZTE Axon 20 5G على الصعيد العالمي لا تزال غير متوفرة لدينا حاليًا.