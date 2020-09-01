سامسونج تكشف النقاب أخيرًا عن الهاتف Galaxy Z Fold 2، ويُكلف 1999$

فاطمة أيت طالب - دبي - أخيرًا وبعد طول إنتظار، قامت شركة سامسونج أخيرًا الآن بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2، وهو يُعتبر أفضل من Galaxy Fold في جميع النواحي.

على مستوى الشاشة، قامت شركة سامسونج بزيادة حجم الشاشة Super AMOLED الخارجية من 4.6 إنش في Galaxy Fold إلى 6.2 إنش في Galaxy Z Fold 2 الجديد مما سمح بتغطية الواجهة الأمامية بالكامل. وأما بالنسبة للشاشة الداخلية، فهي شهدت زيادة طفيفة من 7.3 إنش إلى 7.6 إنش علمًا أن شاشة Dynamic AMOLED في Galaxy Z Fold 2 الجديد تمتاز بدقة 2208×1768 بكسل وبمعدل التحديث المرتفع 120Hz، وهي محمية كذلك بطبقة Ultra Thin Glass لتحسين جودة الصورة.

بغض النظر عن الشاشات، قامت شركة سامسونج كذلك في Galaxy Z Fold 2 الجديد بتحسين المفصل وإستخدام آلية CAM التي تتيح للهاتف الوقوف بمفرده من 75 إلى 115 درجة. وكما هو الحال في Galaxy Z Flip 5G، توجد مكنسة في الفجوة بين الهيكل والمفصل لإبعاد الغبار والجزيئات لمنع التلف مع مرور الوقت. وتمكنت شركة سامسونج أيضًا من جعل الفجوة أصغر حتى من Galaxy Z Flip. وتجدر الإشارة إلى أن سامسونج ستتيح لك تخصيص لون المفصل في أسواق محددة من خلال إختيار اللون الفضي والذهبي والأحمر والأزرق.

أثناء إستخدام Galaxy Z Fold 2 في وضع Flex Mode، ستتمكن من إستخدام تطبيقات معينة في وضع تقسيم الشاشة على الشاشة الرئيسية. ستتمكن الكاميرا، وواجهة محادثات الفيديو، ومعرض الصور، والتقويم بالإضافة إلى التطبيقات الشريكة مثل Youtube من التعرف على الشاشة الرئيسية وإظهار المحتوى المناسب على الجزء الآخر من الشاشة.

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قامت سامسونج بتزويد Galaxy Z Fold 2 بثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 12 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الأساسية تضم عدسة بفتحة 1.8 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وفيما يخص الكاميرات الأمامية، فهناك إثنتين، واحدة في الشاشة الخارجية تمتاز بدقة 10 ميغابكسل، وأخرى في النصف الأيمن من الشاشة الرئيسية القابلة للطي تمتاز بدورها بدقة 10 ميغابكسل.

الهاتف Galaxy Z Fold 2 يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W والشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي.

وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فالهاتف Galaxy Z Fold 2 سيدعم شبكات الجيل الخامس بجميع أصنافها، فضلا عن خاصية Ultra-Wideband التي تسمح لك بنقل الملفات بسرعة من Galaxy Z Fold 2 إلى أجهزة الأندرويد الأخرى.

عمومًا، الهاتف Galaxy Z Fold 2 سيكون متاحًا للطلب المسبق إبتداءً من يوم غد الأربعاء، وسيتم شحن الهاتف إلى 40 سوقًا حول العالم إبتداءً من 18 سبتمبر علمًا أنه سيُكلف ما يُعادل 1999 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنك ستحصل على خيار شراء Galaxy Z Fold 2 باللون الأسود أو البرونزي، في حين ستكون قادرًا في 21 بلدًا، بما في ذلك كندا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على تخصيص المفصل باللون الفضي والذهبي والأحمر والأزرق.