بعض وحدات Galaxy Z Fold 2 ستُصنع في فيتنام والبرازيل، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكر تقرير جديد من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية The Elec أن شركة سامسونج ستُوزع إنتاج Galaxy Z Fold 2 في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أنه سيتم إنتاج معظم الوحدات في مصنع الشركة المتواجد في مدينة Gumi الكورية، فإنه سيتم تصنيع 20 في المئة من إجمالي الوحدات في مصانع سامسونج المتواجدة في كل من فيتنام والبرازيل.

في المجموع، تُخطط شركة سامسونج لإنتاج ما بين 700 آلف و 800 آلف وحدة، ولكن الخطط تتغير أسبوعيًا بناءً على مدى جودة أداء الهاتف Galaxy Z Fold 2 في السوق. وهذا يعني أنه سيتم تصنيع 140 آلف إلى 200 آلف وحدة في مصنع سامسونج المتواجد في فيتنام.

سيبدأ الإنتاج في البرازيل الشهر المقبل وسيقوم بإصدار بضعة آلاف وحدة فقط هذا العام. ومن غير الواضح تمامًا ما إذا كانت هذه الوحدات ستكون مخصصة للسوق المحلي علمًا أن البرازيل تفرض ضرائب إستيراد عالية على الهواتف الذكية المصنعة في الخارج، أو ما إذا كان سيتم تصديرها إلى الخارج.

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على أي حال، سيتم إطلاق Galaxy Z Fold 2 بلونين هما الأسود والبرونزي. ستطلق الشركة وحدات أكثر باللون البرونزي لأن اللون الأكثر شعبية في العام 2020، وقد أثبت نجاحه بالفعل.

من المتوقع أن تدخل نسخة Thom Browne من الهاتف Galaxy Z Fold 2 حيز الإنتاج بعد ذلك بقليل وسيتم تصنيعها في فيتنام. يتمتع مصنع سامسونج المتواجد في فيتنام بالخبرة لأنه هو من كان وراء تصنيع الهاتف Galaxy Z Flip، في حين كان مصنع الشركة المتواجد في Gumi وراء تصنيع Galaxy Fold الأصلي.