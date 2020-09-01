إكتشاف برمجيات خبيثة تسرق الأموال مُحملة مسبقًا على هواتف الأندرويد الرخيصة

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكثير من الأسواق حول العالم التي قد لا يكون عدد سكانها على إستعداد لدفع 1000 دولار أمريكي لشراء هاتف ذكي. هذا هو السبب في وجود شركات تعمل على تصنيع هواتف الأندرويد الرخيصة لبيعها للمستهلكين في مثل هذه الأسواق. من الواضح أن هناك تنازلات عندما تصنع هاتفًا رخيصًا، مثل إستخدام مواد ذات جودة أقل أو إستخدام مكونات منخفضة التكلفة.

لسوء الحظ، يبدو أيضًا أنه في بعض الحالات، قد ينتهي بك الأمر إلى المساومة على الأمان أيضًا. وفقا لتقرير جديد من BuzzFeed News، يبدو أن هناك هواتف ذكية صينية رخيصة الثمن تُباع في مناطق مثل إفريقيا حيث تم إكتشاف أن هذه الهواتف تأتي بالفعل بشكل مسبق مع برمجيات خبيثة تقوم بسرقة أموالك.

وفقا لأحد العملاء الذين تحدثوا إلى BuzzFeed، فبعد أن قام بشراء الهاتف المعني، بدأ يُدرك أنه يتلقى عددًا كبيرًا من الإعلانات المنبثقة التي تقطع المكالمات الهاتفية والمحادثات، وكان يستيقظ ليجد بيانات الدفع الخاصة به قد تعرضت للسرقة. وتلقى رسائل حول الدفع مقابل إشتراكات لم يشترك فيها من قبل.

Advertisements

توصل التحقيق الإضافي الذي أجرته الشركة الأمنية Secure-D إلى أن البرمجيات الخبيثة جاءت بالفعل بشكل مسبق مع الهاتف، مما يعني أنها لم تأتي بسبب خطأ من المستخدم لأنها جاءت مباشرة من الشركة المصنعة نفسها. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا قد تم عن قصد أو ما إذا كانت الحواسيب الخاصة بالشركة المُصنعة للهاتف مصابة بالفعل بالبرمجيات الخبيثة التي تم نقلها بعد ذلك دون علم إلى عملائها.

لذا في المرة القادمة التي تفكر فيها في شراء هاتف ذكي رخيص، فقد ترغب في التفكير في هذا الأمر.