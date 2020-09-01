شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من "واتس آب"... "شكل مختلف" لكل محادثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عديدة أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتس آب" توفر حاليا ميزة جديدة كليا، ستسمح بوجود "شكل مختلف" لكل محادثة، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن الميزة الجديدة عبارة عن إمكانية تخصيص مستخدم "واتس آب" خلفية مختلفة لكل محادثة فردية.

ويمكن الإطلاع على تلك الميزة في النسخة التجريبية من "واتس آب" عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وتسمح "واتس آب" حاليا باستخدام "خلفية" واحدة لكل الدردشات، لكن تلك الميزة ستمكنه من التفريق بين كل نوع دردشة حسب اللون والخلفية المخصصة لها.

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وبالفعل طرحت "واتس آب" تطبيقا آخر منفصلا على "جوجل بلاي" تحت اسم "خلفيات واتس آب"، التي ستمكن من تغيير خلفيات الدردشات.

جدير بالذكر أعلن موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" يعملون على اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر عملية بالنسبة للمستخدمين، وأشار الموقع إلى أن الميزة المنتظرة والتي يتم اختبارها لأجهزة أندرويد حاليا، وستمكن مستخدمي "واتس آب" من معرفة أحجام الملفات المرتبطة بهذا التطبيق في أجهزتهم، كمعرفة المساحة التي تشغلها الملفات المرسلة عبر التطبيق في ذاكرة الهاتف، وكذلك معرفة أحجام البيانات المتعلقة بالدردشات والمراسلات.