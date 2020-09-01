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حرق ويندوز 10 على فلاشة بإستخدام Rufus عملية بسيطة جدًا لا تحتاج لأي مجهود ولا وقت. كل ما تحتاجه هو فقط فلاشة USB بمساحة 8GB على الأقل. و يستحسن ان تكون فلاشة جيدة لنقل USB 3.0 مثلًا لتعطيك سرعات عالية افضل من السرعات الخاصة بالـUSB 2.0 و غيرها من الأجيال القديمة. و ايضًا ستحتاج الى الـISO الخاص بالنظام لحرقه على الفلاشة. لنشرح كل شئ في هذا المقال
ماذا تحتاج؟
- فلاشة USB بسعة 8GB على الأقل و من نوع USB 2.0 مستحسن
- الـISO الخاص بالويندوز و سأترك رابط لمقال يشرح كيفية تحميله
- تطبيق Rufus و يمكنك تحميله من هنا
كيفية حرق ويندوز 10 على فلاشة USB بإستخدام Rufus
- قم بتوصيل الفلاشة و تأكد انها فارغة من اي بيانات مهمة لأنه سيتم مسح كل ما عليها
- افتح تطبيق Rufus
- اضغط على زر Select لتختار الـISO الخاص بويندوز 10
- الآن تأكد من اعدادات التطبيق كالشكل التالي
- اضغط على زر Start و انتظر انتهاء التحميل
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المصدر الأصلي : عرفني