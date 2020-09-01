علوم وتكنولوجيا

كيفية حرق ويندوز 10 على فلاشة USB بإستخدام Rufus

0 نشر
محمود المصيلحي 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

الوصول سريعاً لـ :

كيفية حرق ويندوز 10 على فلاشة USB بإستخدام Rufus

حرق ويندوز 10 على فلاشة بإستخدام Rufus عملية بسيطة جدًا لا تحتاج لأي مجهود ولا وقت. كل ما تحتاجه هو فقط فلاشة USB بمساحة 8GB على الأقل. و يستحسن ان تكون فلاشة جيدة لنقل USB 3.0 مثلًا لتعطيك سرعات عالية افضل من السرعات الخاصة بالـUSB 2.0 و غيرها من الأجيال القديمة. و ايضًا ستحتاج الى الـISO الخاص بالنظام لحرقه على الفلاشة. لنشرح كل شئ في هذا المقال

ماذا تحتاج؟

  • فلاشة USB بسعة 8GB على الأقل و من نوع USB 2.0 مستحسن
  • الـISO الخاص بالويندوز و سأترك رابط لمقال يشرح كيفية تحميله
  • تطبيق Rufus و يمكنك تحميله من هنا

كيفية حرق ويندوز 10 على فلاشة USB بإستخدام Rufus

  • قم بتوصيل الفلاشة و تأكد انها فارغة من اي بيانات مهمة لأنه سيتم مسح كل ما عليها
  • افتح تطبيق Rufus

كيفية حرق ويندوز 10 على فلاشة USB بإستخدام Rufus 1

  • اضغط على زر Select لتختار الـISO الخاص بويندوز 10

Advertisements

كيفية حرق ويندوز 10 على فلاشة USB بإستخدام Rufus 2

  • الآن تأكد من اعدادات التطبيق كالشكل التالي

كيفية حرق ويندوز 10 على فلاشة USB بإستخدام Rufus 3

  • اضغط على زر Start و انتظر انتهاء التحميل

كيفية حرق ويندوز 10 على فلاشة USB بإستخدام Rufus 4

اقرأ ايضًا

المصدر الأصلي : عرفني

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا