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حرق ويندوز 10 على فلاشة بإستخدام Rufus عملية بسيطة جدًا لا تحتاج لأي مجهود ولا وقت. كل ما تحتاجه هو فقط فلاشة USB بمساحة 8GB على الأقل. و يستحسن ان تكون فلاشة جيدة لنقل USB 3.0 مثلًا لتعطيك سرعات عالية افضل من السرعات الخاصة بالـUSB 2.0 و غيرها من الأجيال القديمة. و ايضًا ستحتاج الى الـISO الخاص بالنظام لحرقه على الفلاشة. لنشرح كل شئ في هذا المقال

ماذا تحتاج؟

فلاشة USB بسعة 8GB على الأقل و من نوع USB 2.0 مستحسن

الـISO الخاص بالويندوز و سأترك رابط لمقال يشرح كيفية تحميله

تطبيق Rufus و يمكنك تحميله من هنا

كيفية حرق ويندوز 10 على فلاشة USB بإستخدام Rufus

قم بتوصيل الفلاشة و تأكد انها فارغة من اي بيانات مهمة لأنه سيتم مسح كل ما عليها

افتح تطبيق Rufus

اضغط على زر Select لتختار الـISO الخاص بويندوز 10

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الآن تأكد من اعدادات التطبيق كالشكل التالي

اضغط على زر Start و انتظر انتهاء التحميل

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