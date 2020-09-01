سماعة جديدة لجهازي بلايستيشن وإكس بوكس القادمين من أسترو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 45 دقيقة

ستطلق شركة أسترو سماعة لاسلكية تحمل اسم A20 Gen 2، وهي نسخة مطورة عن الجيل السابق للسماعة التي أطلقتها في عام 2017، وأن السماعة ستصدر في شهر أكتوبر القادم مقابل 119 دولاراً، بحسب قال موقع The Verge.

وكانت سماعة الجيل السابق A20 قد بيعت مقابل 149 دولاراً، ويأتي التخفيض في السعر رغم ما أجرته أسترو من تطوير على السماعة، حيث زادت مدى التقاط الإشارة اللاسلكية من 30 إلى 50 متراً. ويتم شحنها عن طريق مدخل USB-C.

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وتأتي السماعة بمزيجين مختلفين من الألوان، حيث يتوفر خيار بالألوان الأبيض والأزرق والأسود لتناسب جهاز PS5، وخيار الأخضر والأبيض والأسود لجهاز Xbox Series X.

ويأتي مع كل سماعة محول لاسلكي من نوع A يسمح لك بتوصيل السماعة بجهاز الألعاب الموافق لمزيج ألوانها وكذلك بجهاز الحاسوب. كما تعمل كل سماعة على جهاز الألعاب الآخر (أي يمكن للسماعة الزرقاء أن تعمل على جهاز Xbox Series X والعكس صحيح) ولكن يتوجب عليك شراء محول لاسلكي إضافي من نوع USB Type-A مقابل 20 دولاراً، ويمكن الحصول عليه من موقع شركة Astro الإلكتروني.

وعن سبب عدم إمكانية تشغيل السماعة على كلا الجهازين دون محول، قالت الشركة إن الأمر يعود إلى البرنامج الثابت ولأن كل نظام يفترض أن يعالج اللعبة والصوت بشكل مختلف عن الآخر. وإذا حصلت على كلا المحولين، ستحتاج إلى استخدام المحول الصحيح لجهاز الألعاب الذي تستخدمه، حيث يحمل كل محول علامة واضحة لجهاز الألعاب الذي يدعمه. وعليك بعد ذلك أن تضغط على زر المزامنة الموجود على المحول لتوصله بالسماعة.