أمازون تحصل على موافقة بتسيير طائراتها بدون طيار لتوصيل الطلبات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

حصلت شركة أمازون على موافقة اتحادية تسمح لها بتشغيل أسطول طائراتها “بدون طيار” في توصيل الطلبات، التي تحمل اسم “Prime Air” وهو ما سيحدِث نقلة نوعية في أعمال الشركة وقطاع التوصيل باستخدام الطائرات المسيرة.

وقالت الشركة العملاقة انها ستبدأ باختبارات محدودة لتسليم الطرود للعملاء في الولايات المتحدة، على الرغم من وجود بعض الخطوات الرئيسية التي يجب ان تتم قبل السماح باستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع. ولم تذكر أمازون بالضبط متى ستبدأ اختبارات العملاء في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، أن الموافقة ستمنح “أمازون” امتيازات واسعة لتوصيل الطرود بأمان وكفاءة للعملاء، وتأتي الشهادة بموجب الجزء 135 من لوائح إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح “أمازون” القدرة على حمل الطرود على طائرات مسيّرة صغيرة “خارج نطاق الرؤية البصرية” للمشغل.

وأكدت الشركة في بيان، أنها ستستخدم شهادة إدارة الطيران الفيدرالية لبدء اختبار التوصيل للعملاء، لافتة إلى أنها خضعت لتدريب صارم وقدمت أدلة مفصلة على أن عمليات التوصيل بالطائرات المسيرة آمنة.

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وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي ارتفعت فيه أعمال أمازون خلال جائحة كوفيد-19 حيث ابتعد المستهلكون عن المتاجر التقليدية لصالح عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وبدأت “أمازون” باختبار طائرات التوصيل المسيرة في عام 2013، بهدف توصيل الطرود إلى أبواب العملاء في غضون 30 دقيقة أو أقل، وفي شهر آب من عام 2019، قدمت الشركة التماساً للحصول على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية على تلك الخطط.

وذكرت “أمازون” في التماسها أن عمليات التوصيل ستجري في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وأن وزن الطرود لن يزيد عن 5 أرطال.

وأطلقت الشركة للمرة الأولى طائرة مسيرة كهربائية في مؤتمر “re:MARS” عام 2019، وهي قادرة على حمل طرود لا يزيد وزنها عن 5 أرطال للعملاء في غضون نصف ساعة، ويمكن أن تطير لمسافة تصل إلى 15 ميلا.