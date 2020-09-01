تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Realme X7 Pro وrealme X7 وأيضاً realme V3 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتفها المتوسطة التي تشمل كلاً من Realme X7 Pro وrealme X7 وأيضاً realme V3 5G.

تنطلق سلسلة هواتف realme X7 اليوم مع هاتف Realme X7 Pro الذي يتميز بشاشة AMOLED مرنة من سامسونج بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع معدل تحديث 120Hz، وسرعة لمس 240Hz.

كما تدعم الشاشة تغطية لونية من ألوان DCI-P3 gamut بنسبة 100%، مع 4096 مستوى لضبط السطوع، وسطوع يصل إلى 1200 nits، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، وتشغل الشاشة نسبة 91.06% من إطار الهاتف، وذلك بفضل الإطار السفلي للشاشة الذي يتميز بسماكة 3.05مم فقط.

أيضاً يتميز هاتف Realme X7 Pro بحساسية اللمس لإستشعار البصمة، مع سماكة 2.7 مم، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus من MediaTek، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح 5G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

كما يدعم الهاتف نظام تبريد VC بحجم 15509مم لدعم خفض درجة حرارة الهاتف حتى 10 درجات، أيضاً يضم هاتف realme X7 Pro محرك linear يعمل باللمس لدعم المستخدم بإهتزازات واقعية وثلاثية الأبعاد.

ويأتي مستشعر IMX686 الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق تصوير macro، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

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مواصفات هاتف realme X7 Pro 5G

شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، بدقة 2400 في 1080 بيكسل أو بجودة Full HD بلس، مع زجاج منحني 2.5D، ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع 1200 nit، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus ثماني الأنوية، بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G77 MC9.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 2.1

نظام تشغيل Android 10 وواجهة realme UI

يدعم اثنان من شرائح SIM

مستشعر IMX686 الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 وفلاش LED، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119درجة وفتحة عدسات f/2.25، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro بفتح عدسات f/2.4.

مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية بفتحة عدسات f/2.45.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

مكبرات صوتية linear سوبر ستريو، يدعم تقنية Dolby Atmos، وصوتيات Hi-Res.

قياسات الهاتف 160.8 في 75.1 في 8.5مم، مع وزن 184 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، و Dual 4G VoLTE، و Wi-Fi 6 802.11 ax، والبلوتوث 5، ومنفذ USB C.

بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

مواصفات هاتف realme X7 5G

شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، بدقة 2400 في 1080 بيكسل أو بجودة Full HD بلس، مع زجاج منحني 2.5D، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass.

رقاقة معالج MediaTek Dimensity 800U ثماني الأنوية، بدقة تصنيع 7 نانومتر

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 128 في UFS 2.1

نظام تشغيل Android 10 وواجهة realme UI

يدعم اثنان من شرائح SIM

مستشعر IMX686 الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 وفلاش LED، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119درجة وفتحة عدسات f/2.3، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير بفتحة عدسات f/2.4، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro.

مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية بفتحة عدسات f/2.5.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

مكبرات صوتية linear سوبر ستريو، يدعم تقنية Dolby Atmos، وصوتيات Hi-Res.

قياسات الهاتف 160.9 في 74.4 في 8.1 مم، مع وزن 175 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، و Dual 4G VoLTE، و Wi-Fi 6 802.11 ax، والبلوتوث 5، ومنفذ USB C.

بطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

مواصفات هاتف realme V3 5G

شاشة LCD بحجم 6.52 إنش، ودقة عرض 1600 في 720 بيكسل، مع أبعاد 20:9، ونتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية.

معالج MediaTek Dimensity 720 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G57 MC3.

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.1، أو ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1.

نظام تشغيل Android 10، مع واجهة realme UI.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفلاش LED، وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لعمق التصوير.

مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

قياسات الهاتف 164.4 في 76 في 8.6مم، مع وزن 190 جرام.

بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

أسعار هواتف realme

هاتف realme X7 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 263 دولار

هاتف realme X7 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 351 دولار

هاتف realme X7 Pro بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 322 دولار

هاتف realme X7 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 366 دولار

هاتف realme X7 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 469 دولار

هاتف realme V3 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 146 دولار

هاتف realme V3 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر205دولار

هاتف realme V3 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 234 دولار.

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