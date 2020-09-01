تكنولوجيا: Poco تحدد يوم 7 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Poco X3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Poco إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن موعد الحدث القادم الذي ينطلق فيه هاتف Poco X3 رسمياً، والذي يعقد في 7 من سبتمبر.

تستعد علامة Poco التجارية لإطلاق هاتف Poco X3 الذي يعد أول إصدار يأتي بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 732G، حيث جاء إعلان الشركة اليوم عن الحدث على منصات التواصل الإجتماعي.

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وتطلق الشركة هذا الإصدار بعلامة Poco X3 NFC التجارية، وهو العنوان الذي رصد مؤخراً على موقع Bluetooth SIG بعد إعتماد الهاتف رسمياً، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم M2007J20CG، إلا أن التسريبات لم توضح ما إذا كانت الشركة ستقدم اثنان من الإصدارات خلال الحدث.

من جانب أخر رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10، أيضاً تظهر رقاقة معالج Snapdragon 732G برمز “surya” في التسريبات، والتي حققت 571 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و1766 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

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