شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يعلن موعد أول رحلة لـ"ستارشيب" بعد زيادة ثروته 8 مليارات دولار أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيلون ماسك، عن احتمال أن تقوم المركبة الفضائية "ستارشيب" Starship بأول رحلة مأهولة إلى المدار القريب من الأرض في السنة المقبلة، وأشار ماسك إلى أن الرحلات الأولى "قد لا تحقق النتائج المرجوة"، وأضاف أن السبب يعود لكوننا "نعمل في منطقة غير مدروسة بعد".

وتجدر الإشارة، إلى أن التجارب التي أجريت في شهر أغسطس المنصرم، بينت أن النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" تمكن من الارتفاع حتى 150 مترا فقط فوق سطح الأرض، كما أن الاختبارات السابقة انتهت جميعها بانفجار النماذج.

وفي نهاية المطاف ستكون هذه المركبات مخصصة للرحلات إلى كوكب المريخ، حسب روسيا اليوم.

وقد وجهت إلى إيلون ماسك وشركته سبيس إكس انتقادات كثيرة بسبب تنبؤاتهم الطموحة جدا لتطور التكنولوجيا، لكن المستثمرين يثقون بالمخترع الجذاب، الذي زادت ثروته يوم أمس، الاثنين 31 أغسطس 2020، بمقدار 8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أسهم شركته الأخرى المنتجة لسيارات "تسلا" الكهربائية.

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جدير بالذكر كشفت شركة نيورالينك الناشئة المتخصصة فى علوم الأعصاب والتابعة لـإيلون ماسك النقاب يوم الجمعة الماضية، عن خنزير تم زرع شريحة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية فى دماغه منذ شهرين فيما يشير إلى خطوة مبكرة نحو تحقيق هدف علاج الأمراض التى تصيب الإنسان بزراعة نفس النوع من هذه الشرائح.

وقال ماسك " يمكن لجهاز تم زرعه أن يحل بشكل فعلى تلك المشكلات" مشيرا إلى أمراض مثل فقدان الذاكرة والسمع والاكتئاب والأرق.