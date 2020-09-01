شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن 4 هواتف آيفون وساعتين وiPad Air العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يكون الحدث الافتراضي القادم لشركة آبل حدثا كبيرا، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، حيث كشفت التسريبات أن شركة أبل تخطط لإصدار أربعة أجهزة أيفون جديدة تعمل بتقنية 5G مع شاشات OLED بما في ذلك الموديلات الأساسية 5.4 بوصة و 6.1 بوصة ، إلى جانب طرازي Pro مع شاشتي 6.1 و 6.7 بوصة، حيث سيكون الأخير أكبر أيفون لشركة أبل حتى الآن.

وستحتوي جميعها على شاشات OLED أكثر وضوحًا وغنية بالألوان إلى جانب نفس التصميم ذي الحواف، المربعة لأحدث iPad Pro، و قد تحتوي طرز "أيفون برو" على حواف من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الموديلات الأرخص ذات الجوانب الرياضية المصنوعة من الألومنيوم، وستأتي الموديلات الراقية بتصميم أزرق داكن ليحل محل Midnight Green في تشكيلة أيفون 11 برو لعام 2019.

وتعتقد أبل أن الطلب على أجهزة أيفون سيكون قويًا على الرغم من الوباء، حيث تخطط لإنتاج 75 مليون جهاز أيفون 5G في المجموع، وصرحت الشركة بالفعل أنها ستطلق أجهزة أيفون الجديدة "بعد بضعة أسابيع" من طرازات العام الماضي (التي تم شحنها في 20 سبتمبر) ، لكن الأجهزة ذات المستوى الأدنى ستكون متاحة قبل طرز برو، وفقًا لمصادر Bloomberg.

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ومن المتوقع أن تطلق أبل أيضًا ساعتين جديدتين، بما في ذلك خليفة للسلسلة 5 الرائدة واستبدال Series 3 التي ستواجه الأجهزة المنخفضة من نوع Fitbit، وفي الوقت نفسه ، سيأخذ iPad Air تصميم من 2019 iPad Pro مع حواف رفيعة ومعرف اللمس على زر الطاقة.

وأخيرًا ستصدر شركة أبل مكبر صوت HomePod أصغر وأرخص سعرًا، إلى جانب سماعات رأس فوق الأذن تحمل علامة أبل التجارية، كما أصدرت أبل سماعات Beats للرأس من قبل، ولكنها لم تصدر سماعات تحمل اسم أبل.

وتعمل الشركة أيضًا على جهاز أبل TV جديد، لكن ذلك قد لا يصل حتى العام المقبل، ويمكن لشركة أبل أيضًا إصدار iOS 14 في سبتمبر، على الرغم من أن أجهزة أيفون لن يتم شحنها حتى وقت لاحق.

كل هذا لا يزال في مراحل الشائعات، على الرغم من أنه يتماشى إلى حد كبير مع إصدارات أبل السابقة - وإن كان ذلك باستخدام جهازين أكثر من المعتاد.