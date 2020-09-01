أمطار غزيرة ورعدية بسيناء تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض طفيف فى الدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25

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الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27