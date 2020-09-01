Samsung Galaxy Z Fold 2… هل سيحقق المستحيل؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ دقيقتين

مسا اليوم سيتم إطلاق الجيل الثاني المطور والمحسن من الهاتف القابل للطي Samsung Galaxy Z الذي قررت الشركة منحه حدثا استثنائيا هذا العام للكشف عنه ضمن الجزء الثاني من مؤتمرها السنوي المخصص لهذه الفعالية تحت عنوان Galaxy Unpacked Part 2.

ورغم أن التسريبات التي توالت خلال الأسابيع الأخيرة كشفت -تقريبا- عن بعض مواصفات الهاتف، علاوة على أن ”سامسونغ“ نفسها نشرت صورا لهاتفها الثوري Samsung Galaxy Z Fold 2 إلا أن حماسة الكشف الرسمي عن الهاتف والمزيد من التفاصيل الخاصة به لها مذاق خاص.

وكانت الشركة كشفت -سابقا- عن صور الهاتف في الجزء الأول من حدثها السنوي إلى جانب Galaxy Note 20 Ultra؛ ما أعطى المتابعين نظرة أولية عن المظهر المبدئي للهاتف الذكي الجديد القابل للطي.

ورغم أن ”سامسونغ“ لم تعلن بعد عن السعر الرسمي للهاتف، إلا أن إحدى القوائم على موقع الشركة البريطاني أكدت أن سعره سيبدأ من 1799 جنيها إسترلينيا أو ما يعادل 2400 دولار.

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وسيأتي الهاتف مع شاشة أكبر عن سابقه بمقاس 6.2 بوصة من نوع ”سوبر أموليد“، وبمعدل تحديث 60 هيرتز بدقة 2260×816 بكسل على الغطاء الخارجي، ويوجد فتحة على شكل ثقب صغير في الجزء العلوي الأوسط من الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل.

وبفتح الجهاز ستحصل على شاشة من نوع ”دايناميك أموليد“ زجاجية رفيعة للغاية مقاس 7.6 بوصة قابلة للطي بدقة تبلغ 2،208 × 1،768 مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز.

ويأمل عشاق هذه الهواتف الذكية الثورية، التي تتميز بألياف قوية لتوفير متانة أفضل ومقاومة للغبار، أن تكون ”سامسونغ“ عملت على حل مشاكل الجيل الأول من الهاتف، وهو ما أكدته الشركة بقولها: إنها عملت على حل مشكلات المفصلات وسيأتي الجهاز الجديد مع ”مفصل مخبأ“.

وتشمل مواصفات الجهاز الأخرى معالج Snapdragon 865+ مقترنا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 وات ودعم الشحن اللاسلكي 11 وات، ونظام الكاميرا الثلاثية في الخلف مع مستشعر 12 ميجابكسل.، عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل f / 2.4.