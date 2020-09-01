الكشف عن آلية ترشيح المحتوى للمستخدم في فيسبوك وانستغرام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت شركة فيسبوك «إرشادات الترشيح» لكل من فيسبوك وإنستغرام، حيث تحاول منصتا فيسبوك وإنستغرام إماطة اللثام عن الجزء الذي ظل غامضاً إلى حد بعيد، وهو كيفية ترشيح المحتوى لمستخدمين لا يتابعونه.

وتمثل الإرشادات بشكل أساسي كتيب القواعد الداخلية لفيسبوك لتحديد أي نوع من المحتوى مؤهل ليظهر بشكل بارز في التطبيق، كما هو الحل في قسم الاستكشاف Explore في إنستغرام أو قسم التوصيات في فيسبوك بالنسبة للمجموعات أو الفعاليات.

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ولا تلقي الإرشادات المنشورة الكثير من الضوء على كيفية قيام فيسبوك بتحديد توصياته. وقال جاي روزين التابع لفيسبوك في تصريح له إن الاقتراحات يتم إضفاء الطابع الشخصي عليها بناء على المحتوى الذي تبدي اهتمامك به والتصرفات التي تقوم بها على التطبيقات التابعة للشركة. وتشير الإرشادات إلى نوع المحتوى الذي تحظره فيسبوك من التوصيات والترشيحات في منصتها.

على سبيل المثال، توجد 5 فئات من المحتويات التي قد لا تكون مؤهلة للتوصيات. ومن ذلك محتوى الحدود التي لا تخالف قواعد الشركة لكن فيسبوك يعتبرها مرفوضة مثل صور الأشخاص الذين يرتدون ملابس شفافة والمحتوى المزعج للمستخدمين مثل محاولات الاستدراج وكذلك المنشورات المرتبطة بالنشرات متواضعة الجودة والمنشورات التي رفضتها أدوات تقصي الحقائق.

ورغم أن القواعد ليست جديدة، لكن الشركة قالت إنها تستخدم الإرشادات منذ عام 2016، وهي المرة الأولى التي تجعل فيها الشركة هذه السياسات مرئية للمستخدمين.