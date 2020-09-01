تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Motorola one 5G برقاقة معالج Snapdragon 765

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا عن هاتف Motorola one 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 765، مع شاشة CinemaVision بحجم 6.7 إنش وجودة عرض FHD Plus، والذي يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh.

ينطلق هاتف Motorola one 5G اليوم بشاشة CinemaVision بحجم 6.7 إنش وجودة عرض FHD Plus في شاشة LCD، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz، كما تدعم تقنية HDR10، مع أبعاد 21:9.

ويضم هاتف Motorola one 5G كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل بتقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة، وأخر ثانوي بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجا بيكسل.

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كما يدعم هاتف Motorola one 5G رقاقة معالج Snapdragon 765، مع شريحة مودم Snapdragon X52 تدعم الإتصال بشبكات 5G، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10.

ويضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بتقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر Macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

هاتف Motorola one 5G يتميز أيضاً بتصميم من البلاستيك في الجهة الخلفية، مع مستشعر للبصمة في شعار موتورولا، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية شحن TurboPower بقدرة 20W، أيضاً ينطلق الهاتف في أكتوبر عبر Verizon بسعر أقل من 500 دولار.

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