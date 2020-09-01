Walmart مُهتمة هي الأخرى بالإستحواذ على تطبيق TikTok

فاطمة أيت طالب - دبي - ما لم تتمكن TikTok من العثور على مشترٍ أمريكي للشركة، فإنها ستواجه إحتمال الحظر التام. حتى الآن، تُعد مايكروسوفت المُرشح الأول للإستحواذ على تطبيق TikTok، ولكن يبدو أن Walmart مهتمة الآن أيضًا بالإستحواذ على التطبيق الصيني، على الرغم من أنها في هذه الحالة قد ترغب بالفعل في العمل مع مايكروسوفت للحصول على التطبيق.

ووفقا لشركة Walmart، فقد صرحت بالقول : ” نعتقد أن العلاقة المحتملة مع فرع TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع مايكروسوفت يمكن أن تضيف هذه الوظيفة الرئيسية وتزود Walmart بطريقة مهمة بالنسبة لنا للوصول إلى عملاء تجارة تجزئة القنوات المتعددة المتكاملة ( Omnichannel ) وخدمتهم بالإضافة إلى تنمية سوق الأطراف الثالثة وقطاع الإعلانات “.

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وأضافت الشركة : ” نحن على ثقة من أن شركة Walmart ومايكروسوفت ستلبي توقعات مستخدمي TikTok الأمريكيين بينما ترضي مخاوف الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية “. لسنا متأكدين من سبب رغبة شركة مثل Walmart في شيء يتعلق بمنصة إجتماعية مثل TikTok، فهذا الموضوع يكون عادة ضمن إهتمامات الشركات التقنية مثل مايكروسوفت، ولكن نظرًا لشعبية التطبيق، فنحن لن نتفاجأ من رغبتها في المشاركة في هذه العملية.

آخر ما سمعناه، كانت هناك شائعات تشير إلى أن شركات أخرى كانت مهتمة أيضًا بالمزايدة على TikTok، بما في ذلك Twitter و Oracle أيضًا. لسنا متأكدين من موعد إغلاق أي من هذه الصفقات، ولكن الحكومة الأمريكية منحت TikTok حتى 15 سبتمبر للعثور على مشترٍ أمريكي.