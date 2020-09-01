نسخة 12 إنش من MacBook ستعود للحياة من جديد في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كان عمر نسخة 12 إنش من MacBook قصيرًا نسبيًا مقارنة مع حواسيب آبل المحمولة الأخرى التي تقدمها الشركة. في الغالب، كانت هذه النسخة ضعيفة نسبيًا ولم تكن رخيصة في نفس الوقت. في الواقع، لقد كان MacBook Air يُقدم أداءً أفضل مقابل سعر أقل.

ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل تعتزم إعادة إحياء نسخة 12 إنش من MacBook مرة أخرى، على الأقل وفقا لتقرير صدر من قبل صحيفة China Times الذي يقول أن أول حاسوب من آبل سيستخدم معالجها الخاص الذي يستند على معمارية ARM سيكون هو نسخة 12 إنش من MacBook. بطريقة ما، لا يمكننا القول أننا متفاجئون للغاية لأن هذا ما تم تداوله بالفعل في الماضي.

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توقفت شركة آبل بالفعل عن بيع نسخة 12 إنش من MacBook في العام 2019 حيث بدا أن آبل لن تُطلق طرازات جديدة منه مستقبلاً، ولكن هذا التقرير الجديد يشير إلى أنه يمكن إعادة إحياء الحاسوب المحمول وإعطائه روح جديدة. صرحت شركة آبل سابقًا أنها ستُطلق حواسيب جديدة تستخدم معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM بدءًا من هذا العام، وستتوقف تمامًا عن إستخدام معالجات Intel في حواسيبها في غضون عامين.

إستنادًا إلى إختبارات الأداء حتى الآن، فمعالج آبل الذي يستند على معمارية ARM يُعطي مؤشرات واعدة تدفعنا للشعور بالحماسة، على الرغم من أن الإختبار في العالم الحقيقي سيكون على الأرجح أفضل مؤشر على ما إذا كانت إستراتيجية آبل المختارة حديثًا هي الصحيحة أم لا.