تقرير آخر ” يُؤكد ” قدوم تشكيلة iPhone 12 Series من دون الملحقات الأساسية

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تقوم بشراء هاتفًا ذكيًا، فأنت من دون أدنى شك تتوقع الحصول معه على سماعات للأذن ومع الشاحن أيضًا. هذه هي الملحقات الأساسية التي يتم تجميعها عادة مع غالبية الهواتف الذكية، ولكن من المتوقع أن تقلب آبل الأشياء رأسًا على عقب من خلال التخلص من هذه الملحقات تمامًا.

هذا وفقًا لتقرير جديد من مؤسسة TrendForce المتخصصة في بحوث السوق والتي أشارت هي الأخرى إلى أنه لن يتم شحن هواتف iPhone 12 Series مع سماعات الأذن والشاحن. بدلاً من ذلك، يقول هذا المصدر أن هواتف iPhone 12 Series الجديدة ستأتي مع علب جديدة ستكون رقيقة وفاتنة.

يأتي هذا في أعقاب العديد من التقارير الأخرى التي تدعي أيضًا الشيء نفسه، وكما يقول المثل، عندما يكون هناك دخان، عادة ما يكون هناك حريق. يجب التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تجعل آبل تقوم بذلك.

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من المرجح أن تضع آبل هذا الأمر كخطوة صديقة للبيئة من شأنها أن تؤدي إلى تقليص النفايات الإلكترونية. وفي حين أن هذا صحيح، يسلط المحلل الضوء على الدوافع الأخرى مثل حقيقة أن تكنولوجيا 5G تزيد من تكلفة تصنيع هواتف iPhone 12 الجديدة، ولكن سيتم بيعها بنفس سعر طرازات 2019. وبطبيعة الحال، سيؤدي إزالة سماعات الأذن والشاحن إلى تحسين هوامش الربح.

ووفقا للمحللين في مؤسسة Barclays، فقد أشاروا سابقًا إلى أن الملحق الوحيد الذي سيتم شحنه مع هواتف iPhone 12 الجديدة هو المُحول USB Type-C To Lighting. من قبيل الصدفة، سيحل هذا مشاكل آبل مع إلحاح الإتحاد الأوروبي على تبني شاحن مشترك متوافق مع جميع الهواتف الذكية.

الهاتف iPhone SE 2020 الجديد يأتي مع شاحن 5W في العلبة، ولكن المحللين يعتقدون أن شركة آبل ستقوم بإزالة هذا الشاحن في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، ستستمر شركة آبل في تضمين شاحن 12W في علب لوحيات iPad.