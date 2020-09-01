LG تكشف النقاب عن قناع للوجه يعمل بالبطارية ويضم عدة مراوح مدمجة

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشجع العديد من مسؤولي الصحة والحكومات في جميع أنحاء العالم مواطنيها على إرتداء الأقنعة أثناء الخروج إلى الأماكن العامة. ويرجع ذلك إلى مدى سهولة إنتشار فيروس كورونا، وإلى أن يتم العثور على علاج أو لقاح، فإن أفضل طريقة للتحكم في إنتشاره وإبطائه هي إرتداء قناع الوجه لحماية نفسك والأشخاص من حولك.

ومع ذلك، قد يكون إرتداء القناع غير مريح لأنه قد يكون ساخناً قليلاً وقد يجعل التنفس أكثر صعوبة، ولكن LG تعتقد أن لديها حل لهذه المشكلة. في الواقع، لقد قامت الشركة بإنشاء قناع للوجه يعمل بالبطارية ويأتي مع مراوح مدمجة يُدعى LG PuriCare.

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ووفقًا لشركة LG، فقد صرحت بالقول : ” من خلال الإستفادة من أحدث التطورات التي حققتها LG في مجال تنقية الهواء، فإن المرشحات عالية الأداء القابلة للاستبدال تُمكن LG PuriCare من توفير هواء نقي داخليًا وخارجيًا. بفضل المراوح المُزدوجة ومستشعر الجهاز التنفسي الحاصل على براءة إختراع، يسمح جهاز تنقية الهواء من LG للمستخدمين باستيعاب الهواء النظيف والمُفلتر بينما يكتشف مستشعر الجهاز التنفسي دورة وحجم أنفاس مرتديها ويضبط المراوح المزدوجة ثلاثية السرعات وفقًا لذلك. تزيد المراوح سرعتها تلقائيًا للمساعدة في سحب الهواء وإبطاء سرعتها لتقليل المقاومة أثناء الزفير لجعل التنفس أسهل “.

سيستخدم القناع فلاتر تصفية قابلة للإستبدال عند الحاجة، وسيقوم التطبيق المصاحب بالفعل بإعلام المستخدمين عندما يعتقد أن الوقت قد حان للقيام بذلك. لم تذكر LG تكلفة القناع، ولكن من المتوقع أن يتم عرضه للبيع في الربع الأخير من العام 2020 في أسواق مختارة.