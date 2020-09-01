شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخر أقمار صيف نصف الكرة الشمالى يزين سماء الليل هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف بدر شهر سبتمبر بشكل تقليدى باسم "قمر الذرة"، وهو القمر التاسع لهذا العام، والذى يتوقع أن يبلغ ذروته خلال هذا الأسبوع، وسيظهر قمر الذرة المكتمل فى الصباح الباكر يوم 2 سبتمبر، وفقا لوكالة ناسا وهو القمر الكامل الثالث والأخير لصيف نصف الكرة الشمالى "أو شتاء نصف الكرة الجنوبى"، وبعبارة أخرى، هو ثالث الأقمار المكتملة التى حدثت بين الانقلاب الصيفى فى 20 يونيو والاعتدال الخريفى فى 22 سبتمبر.

ما هو "قمر سمك الحفش" وكيف ظهر حول العالم؟ يعرف البدر القادم بالعديد من الأسماء، بما فى ذلك: قمر الحصاد "Harvest Moon" وقمر الشعير "Barley Moon" وقمر الذرة "Corn Moon"، ويظهر القمر الكامل كل 29.5 يوم تقريبا عندما يكون القمر على الجانب الآخر مباشرة من الشمس، ونظرا لأن القمر لا يضىء بنوره الخاص، فإنه عندما يعكس الضوء الساقط عليه من الشمس خلال دورانه حول الأرض، يمر بثمانى مراحل متميزة تنتج عنها الأطوار القمرية.

وتقع الأقمار الكاملة فى منتصف هذه الأطوار، وتقول وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا: "عندما يضرب ضوء الشمس الجانب البعيد من القمر، الجانب الذى لا يمكننا رؤيته من دون مساعدة مركبة فضائية من الأرض، يطلق عليه القمر الجديد، وعندما ينعكس ضوء الشمس على الجانب القريب، نطلق عليه اسم اكتمال القمر".

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ما موعد اكتمال القمر فى سبتمبر؟ يبلغ سطوع القمر ذروته يوم الأربعاء 2 سبتمبر، ووفقا لوكالة ناسا، سيضىء القمر بالكامل فى نحو الساعة 6.22 صباحا بتوقيت جرينتش، وعلى الرغم من أن هذه المرحلة من الأطوار القمرية تستمر لفترة وجيزة جدا، سيبدو القمر مكتملا لمدة ثلاثة أيام تقريبا، وأضافت ناسا أن القمر "يظهر مع غروب الشمس ويغرب مع شروق الشمس فى اليوم التالى".

ما المعنى وراء اسم قمر الذرة "Corn Moon"؟ كل مرحلة من مراحل القمر الاثنتي عشرة الكاملة لها اسم فريد يختلف باختلاف المواقع والثقافات. ويُعرف اكتمال القمر فى شهر سبتمبر باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد، وهى الأسماء الأكثر شيوعا، ويرتبط الاسم بتقاليد حفظ الوقت لقبائل الأمريكيين الأصليين. وغالبا ما تعكس الأسماء التغييرات الموسمية فى المناظر الطبيعية.

وقال خبير القمر جوردون جونستون من ناسا: "نشرت مجلة Maine Farmer's Almanac لأول مرة أسماء الأمريكيين الأصليين للأقمار الكاملة في ثلاثينيات القرن الماضي، وبمرور الوقت، أصبحت هذه الأسماء معروفة ومستخدمة على نطاق واسع. ووفقا لهذا التقويم، فإن قبائل ألجونكوين في ما يعرف الآن بشمال شرق الولايات المتحدة، أطلقت على اكتمال القمر في سبتمبر وآخر اكتمال للقمر في الصيف، اسم قمر الذرة، حيث كان هذا هو الوقت المناسب لجمع محاصيلهم الأساسية من الذرة، والقرع والكوسا والفول والأرز البري".

وفي أوروبا، يُعرف هذا القمر أيضا باسم قمر الشعير "Barley Moon"، وفي تايلاند، يسمى بدر العسل "Modhu Purnima أو Honey Full Moon"، حيث تتوافق هذه المرحلة القمرية مع مهرجان تقديم العسل، وهو احتفال بوذى.