تكنولوجيا: MediaTek تعلن رسمياً عن رقاقة معالج Helio G95 بتحسينات في آداء كرت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek اليوم عن رقاقة معالج Helio G95 التي تتميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، والتي تأتي بتحسينات في آداء كرت الشاشة.

تأتي رقاقة Helio G95 بميزة دعم جودة عرض FHD Plus في الشاشة، كما تدعم معدل تحديث 90 إطار لكل ثانية، أيضاً تقدم الرقاقة MediaTek بتقنية HyperEngine game.

تعد رقاقة Helio G95 أحدث إصدارات MediaTek من الرقاقات المتوسطة التي تستهدف الألعاب، والتي تأتي بعد إصدار الشركة السابق Helio G90T.

كما تضم Helio G95 اثنان من أنوية ARM Cortex-A76 بسرعة 2.05GHz، مع 6 من أنوية Cortex-A55 التي تعمل على توفير إستهلاك الطاقة، كما تأتي الرقاقة بكرت شاشة ARM Mali-G76 MC4 بسرعة 900 ميجاهرتز، والتي قدمت آداء أفضل بنسبة 8% في إختبارات Manhattan 3.0 Benchmark، بينما سجل المعالج آداء أفضل بنسبة 5% في إختبارات AnTuTu.

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أيضاً من المقرر أن تدعم الرقاقة تقنية MediaTek HyperEngine game التي تستهدف الألعاب، والتي تتيح الإستجابة الثابتة والسريعة بالشبكات، مع تحسين جودة الصورة، ودعم إدارة موارد الهاتف لدعم تجربة ألعاب إنسيابية وبإستجابة سريعة.

كما تعمل هذ التقنية على تشغيل شبكات Wi-Fi وLTE بشكل متزامن عند إدراك ضعف الإتصال بشبكات Wi-Fi لدعم المستخدم بإتصال ثابت أثناء الألعاب دون تأخير في الإستجابة، أيضاً تقدم التقنية إختيار لتأجيل إستقبال المكالمات أثناء الألعاب، مع دعم إدارة وحدة المعالجة وكرت الشاشة بآداء ذكي.

أيضاً تؤكد MediaTek على أن رقاقة Helio G95 تأتي لدعم شاشة عرض فائقة بتقنية الذكاء الإصطناعي للحصول على أفضل آداء في مكالمات الفيديو وعند بث محتوى الفيديو عبر Netflix، وAmazon Prime، كما تدعم الرقاقة جودة فيديو من 360 بيكسل إلى 720 بيكسل HD في الوقت الفعلي، وتدعم أيضاً معدل تحديث 90 إطار لكل ثانية، وجودة عرض FHD Plus في الشاشة.

يذكر أن MediaTek أشارت في إعلانها إلى أن رقاقة معالج Helio G95 ستدعم العديد من إصدارات الهواتف الذكية المقرر الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يكون هاتف realme 7 أول إصدار ينطلق في 3 من سبتمبر برقاقة MediaTek الجديدة.

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