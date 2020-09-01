تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف ZTE Axon 20 5G بالكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف ZTE Axon 20 5G في مقطع فيديو يستعرض تصميم شاشة الهاتف بوضوح، والتصميم بكامل الشاشة الذي يختفي فيه النتوء والثقوب للكاميرة الأمامية.

هاتف ZTE Axon 20 5G هو أول إصدار ينطلق قريباً للأسواق بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة، ولقد شغل الهاتف بالفعل العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، في ترقب لكشف النقاب رسمياً عن هذا الإصدار اليوم.

ينطلق اليوم هاتف ZTE الأول بكاميرة أسفل الشاشة، ولقد إستعرض مقطع الفيديو الجديد تصميم الشاشة الكاملة لهاتف Axon 20 5G مع الخلفيات المميزة باللون الأسود، وأيضاً الخلفيات المميزة باللون الأبيض حيث لا تظهر أي علامات واضحة لوجود الكاميرة في الشاشة، أيضاً لا يظهر أي جزء في الشاشة بتعتييم أكثر.

من جانب أخر لا تختلف الحركة وعرض الخلفيات في أي جزء من الشاشة، وذلك بفضل تقنية وتصميم ZTE الذي شاركته سابقاً لتصميم الكاميرة أسفل الشاشة، الذي يضمن عرض إنسيابي لا يتأثر بوجود الكاميرة أسفل الشاشة،

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كما يتميز هاتف ZTE Axon 20 5G بشاشة OLED بحجم 6.92 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، بينما تأتي الكاميرة أسفل الشاشة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، أيضاً تتضمن الشاشة مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4120 mAh، ويضم إعدادات كاميرة خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

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