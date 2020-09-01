تكنولوجيا: 45 اختصارا مهما للكيبورد على نظام ويندوز هتسهل استخدامك للكمبيوتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Microsoft Windows نظام التشغيل الذى يعمل على معظم أجهزة الكمبيوتر فى العالم، فهو ملىء بالميزات، جنبًا إلى جنب مع الأدوات الأقل شيوعًا التى نادرًا ما تحتاجها، ومن المفيد تعلم بعض اختصارات الكيبورد التى تستخدمها، مما سيحسن سرعتك وكفاءتك بشكل كبير فى كل مرة تجلس فيها أمام الكمبيوتر. فيما يلى أهم 43 اختصارًا للوحة المفاتيح لنظام التشغيل Microsoft Windows، اختصارات مهمة أثناء التنقل فى ويندوز:

اختصارات مهمة أثناء التنقل فى ويندوز: لفتح قائمة ابدأ: Win لفتح قائمة زر ابدأ بزر الماوس الأيمن: Win + X. للبحث: Win + S لفتح الإعدادات: Win + I لفتح مركز العمل Action Center: Win + A لفتح مستكشف الملفات: Win + E لفتح شريط الألعاب: Win + G لفتح نافذة Run : Win + R لفتح مركز سهولة الوصول: Win + U. إظهار أو إخفاء سطح المكتب: Win + D لفتح مدير المهام: Ctrl + Shift + Esc قفل النوافذ: Win + L لفتح قفل الشاشة: Ctrl + Alt + Del للتحدث إلى كورتانا: Win + C. اختصارات مهمة للعمل مع Windows التقاط نافذة: Win + Left Arrow أو Win + Right Arrow تصغير جميع النوافذ المفتوحة: Win + M. استعادة النوافذ المصغرة: Win + Shift + M قم بتصغير كل شيء باستثناء النافذة النشطة: Win + Home تكبير ارتفاع النافذة: Win + Shift + Up Arrow تصغير النافذة المحددة: Win + Down Arrow Advertisements أغلق النافذة الحالية: Alt + F4 اختصارات مفيدة أثتاء استخدام التطبيقات:

اختصارات مفيدة أثتاء استخدام التطبيقات: التنقل بين التطبيقات فى شريط المهام: Win + T. التنقل بين التطبيقات المفتوحة: Alt + Tab التبديل إلى أحد التطبيقات على شريط المهام: win + [الرقم] للضغط بزر الماوس الأيمن فوق أحد التطبيقات فى شريط المهام: Win + Alt + [رقم] العمل مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية:

العمل مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية: لفتح عرض المهمة: Win + Tab أضف سطح مكتب افتراضيًا جديدًا: Win + Ctrl + D للتبديل إلى سطح المكتب الافتراضى التالي: Win + Ctrl + Right Arrow أو Win + Ctrl + Left Arrow التقاط "سكرين شوت:

التقاط "سكرين شوت: لقطة شاشة لسطح المكتب بالكامل: PrtScn لقطة من النافذة المحددة: Alt + PrtScn احفظ لقطة شاشة لسطح المكتب: Win + PrtScn الاختصارات الأساسية:

الاختصارات الأساسية: حدد الكل: Ctrl + A نسخ: Ctrl + C قص: Ctrl + X لصق: Ctrl + V. تراجع: Ctrl + Z إعادة: Ctrl + Y إغلاق: Ctrl + W حذف على الفور: Shift + Delete التنقل بين الخيارات: Tab أو Shift Tab إعادة تسمية ملف أو مجلد: F2 تعليمات Windows 10 عبر الإنترنت: Win + F1 التحديث: F5

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