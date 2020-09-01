شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق وضعا مخصصا للأطفال Kids Mode لعدد من أجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول جوجل إنشاء بيئات آمنة للأطفال بخدماتها، مع ميزات مثل أدوات الرقابة الأبوية Family Link وقسم من متجر جوجل بلاى مع تطبيقات معتمدة من المعلمين، وقررت الشركة الأمريكية أخيرا إطلاق وضع مخصص للأطفال Kids Space ، إلى بعض أجهزة Android اللوحية.

تقول جوجل إن الفكرة وراء Kids Space هى مساعدتهم على أن يصبحوا مستكشفين للأشياء التى يحبونها، بعد أن يختاروا اهتماماتهم، وسيعرض لهم الوضع أشياء ليقرأوها ويلعبوها ويصنعوها، ويمكن للأطفال تكييف الوضع مع هوياتهم أكثر قليلاً عن طريق إنشاء شخصية أو أفاتار.

ويبدو الوضع ملون وسهل التنقل، إذ سيجد الأطفال مكتبة متنامية من الكتب والتطبيقات فى علامات تبويب القراءة والتشغيل، وتعمل جوجل مع الناشرين لفتح الوصول إلى الكتب، وسيتمكن الأطفال فى الولايات المتحدة من قراءة أكثر من 400 كتاب مجانًا فى Kids Space .

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وضع جوجل

تتضمن علامتا التبويب Watch and Make مقاطع فيديو من YouTube Kids، وتقول جوجل إنها "تشارك وتشجع الأنشطة خارج الشاشة"، إذا لم يكن كل ذلك كافيًا، يمكن للوالدين تنزيل المزيد من الأشياء لأطفالهم من جوجل Play .

الجهاز اللوحى الأول الذى سيشمل هذا الوضع هو Lenovo Tab M10 HD Gen 2 الجديد، ويحتوى على شاشة بزاوية عرض عريضة مقاس 10.1 بوصة عالية الدقة ومكبرات صوت، ويبدأ سعر الجهاز اللوحى من 129.99 دولارًا أمريكيًا وسيتوفر فى وقت ما الشهر المقبل.

سيكون Kids Space متاحًا على أجهزة Android اللوحية الأخرى قريبًا، وجربت شركات أخرى تجارب الأجهزة اللوحية المصممة خصيصًا للأطفال ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أمازون.