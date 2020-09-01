تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقتان لمعرفة إصدار iPadOS على جهاز iPad والتأكد من تحديث نظامك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل جميع أجهزة iPad الجديدة الآن بنظام تشغيل يُعرف باسم iPadOS، والذى يشبه إلى حد كبير نظام iOS على هواتف iPhone ، لكنه يحتوى على ميزات حصرية لجهاز iPad، وعند تثبيت برنامج أو ميزات جديدة، قد تحتاج إلى معرفة إصدار iPadOS الذى لديك، وهو الأمر الذى يمكنك معرفته من خلال الضغط على عدة أزرار، وهناك طريقتان لمعرفة إصدار iPadOS الذى لديك على جهاز iPad الخاص بك هناك .الطريقة الأولى:
1. على جهاز iPad ، ابدأ تطبيق "الإعدادات".
2. اضغط على "عام".
3. اضغط على "حول".
تمنحك صفحة "حول" الكثير من المعلومات الإضافية حول جهاز iPa، وتخبرك إصدار iPadOS الخاص بك مع الرقم التسلسلى ورقم الطراز لجهاز iPad ، بالإضافة إلى سعة التخزين المتاحة.الطريقة الثانية :
ابدأ تطبيق "الإعدادات"،و اضغط على "عام". اضغط على "تحديث البرنامج". فى صفحة تحديث البرنامج، يمكنك معرفة إصدار iPadOS المثبت وما إذا كان هناك تحديث متوفر، وفى حالة توفر تحديث، يمكنك الضغط عليه لتثبيته.
يمكنك أيضًا التحكم فيما إذا كان iPad الخاص بك يقوم تلقائيًا بتنزيل تحديثات iPadOS وتثبيتها هنا، اضغط على "تخصيص التحديثات التلقائية" لتغيير هذه الإعدادات.
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