تكنولوجيا: كيف تمنع الآخرين من تتبع موقعك الجغرافى فى خطوات؟

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وعادةً ما يتتبع جوجل موقع المستخدمين الجغرافي بناءً على الخدمات والتطبيقات التي يستخدمها الأشخاص، حتى أنه يتتبع استخدام عناوين IP، ولا يكفي إيقاف تشغيل خدمة الموقع الجغرافى من الهاتف الذكي، ولمنع جوجل تمامًا من تتبع موقعك، من المفترض أن يقوم المستخدمون بإيقاف تشغيل نشاط الويب والتطبيقات من حساب جوجل الخاص بهم.
1. توجه إلى https://myactivity.google.com/ وقم بتسجيل الدخول .
2. اختر خيار عناصر التحكم في النشاط من لوحة التنقل اليسرى.
3. قم بالتمرير خلال جميع الأنشطة وقم بإيقاف تشغيل النشاط الذي لا تريد استخدامه.
فقط تأكد من إيقاف تشغيل نشاط الويب والتطبيقات وسجل المواقع حيث يمكن للمستخدمين أيضًا إدارة مواقعهم وتفاصيل السجل الأخرى المخزنة في جوجل.
وللقيام بذلك، ارجع إلى صفحة Myactivity الرئيسية واختر الخيار "حذف النشاط بواسطة".
ستظهر نافذة منبثقة جديدة تقول حذف النشاط حسب الفترة الزمنية وستطلب من المستخدمين الاختيار من بين الخيارات - آخر ساعة ويوم وكل الوقت ونطاق مخصص.
حدد خيارًا واحدًا وانقر على زر التالي، هنا يمكن للمستخدمين تصفية التفاصيل بناءً على الخدمة وحذفها.
يمكن للمستخدمين أيضًا اتباع نفس الإعدادات على هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام أندرودي، كل ما يحتاجون إليه هو التوجه إلى الإعدادات -> Google -> إدارة بياناتك وتخصيصك والبحث عن خيار عناصر التحكم في النشاط.
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