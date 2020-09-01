شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة لمعرفة إصدار هاتفك الأيفون ورقم الطراز الخاص به بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل منذ عام 2007 أكثر من عشرين طرازًا من هواتف أيفون، وإذا كان لديك النموذج الخاص بك لفترة من الوقت، فربما تكون قد نسيته، هذه ليست مشكلة، لأنه من السهل اكتشاف ذلك فى تطبيق إعدادات iPhone الخاص بك.

كيفية العثور على طراز iPhone الذى لديك:

1. ابدأ تطبيق الإعدادات ثم اضغط فوق "عام".

2. اضغط على "حول".

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3. إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يعمل بنظام iOS 12.2 أو إصدار أحدث، فيجب أن ترى اسم الطراز مدرجًا فى السطر الثالث.

إذا كان لديك جهاز iPhone قديم لا يمكنه الترقية إلى iOS 12.2، فسيتعين عليك إجراء المزيد من الخطوات، فلن ترى إدخالاً لاسم الطراز، ولكن سيكون لديك رقم طراز، ومع ذلك، لا تثق فقط فى الرمز المدرج بجوار "رقم الطراز"، وبدلاً من ذلك، اضغط فوق رمز SKU، وسيتم استبداله برقم الطراز الفعلى، وهو هذا رمز أقصر يبدأ بحرف "i".

يمكنك معرفة طراز هاتفك الأيفون iPhone كما يلى، إذ تصف Apple كل اسم ورقم طراز على صفحات الدعم الخاصة بها ، ولكن إليك ملخصًا يسهل تصفحه: