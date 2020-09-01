شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق جهاز Macbook بقياس 12 بوصة قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما ترغب شركة أبل فى التظاهر بأن أجهزة Macbooks الجديدة القائمة على بنية معالجات ARM يمكنها الوقوف على قدم وساق مع الأجهزة القائمة على Intel، فإننا نعلم جميعًا أن القوة الحقيقية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ARM هى استخدام منخفض للطاقة، مما يسمح بإنشاء أجهزة كمبيوتر محمولة رفيعة وخفيفة الوزن، مع ذلك تتمتع بعمر بطارية رائع.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، ففى اعتراف ظاهر بهذه الحقيقة، ورد أن شركة أبل تعيد إحياء جهاز MacBook مقاس 12 بوصة، والذى تم إلغاؤه فى عام 2017، باستخدام معالج A14X ARM جديد، وبحسب ما ورد، فإن الكمبيوتر المحمول، الذى يحمل الاسم الرمزى تونجا، سيقل وزنه عن 1 كجم، وسيظل عمر البطارية 15-20 ساعة.

ومن المقرر أن يتم إنتاج الكمبيوتر المحمول بواسطة TSMC، وفقًا لصحيفة تشاينا تايمز، وسيتم طرحه بحلول نهاية العام، فيما عمدت أبل إلى الانتقال تمامًا إلى معالجات ARM المصممة الخاصة بها على مدار السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب الجهاز مقاس 12 بوصة، من المتوقع أيضًا أن تصدر أبل جهاز MacBook Pro مقاس 13.3 بوصة فى نهاية العام أو أوائل العام المقبل.