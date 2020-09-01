شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين صيغتى PDF و EPUB وأيهم افضل للكتب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الكتب الإلكترونية من الأمور المهمة التى يعتمد عليها عشاق القراءة خاصة مع انتشار الهواتف الذكية، وقد ظهرت العديد من الصيغ المختلفة لهذه الكتب الإلكترونية ومنها EPUB، و PDF حيث تقدم كل منها ميزات تجعل من السهل على المستخدمين قراءة الكتب، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الفروق بين الصيغتين كما يلى:

صيغة PDF:

تعد صيغة ثابتة وغير قابلة للتغيير، فهى ليست مرنة فيما يخص قابلية التعديل، لكن من السهل استخدامها ومشاركتها، وهو ما يجعلها أكثر صيغ المستندات الرقمية تداولًا فى العالم.

كما يمكن قراءة ملفات PDF بجميع الأجهزة تقريبًا، ولكن لا يمكنك قراءتها بجميع أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية، حيث إنها مصممة للشاشات الكبيرة مثل: الحواسيب، وعلى الرغم من أنه يمكنك عرضها فى الهواتف والأجهزة اللوحية إلا أن الشاشات الكبيرة تساعد على عرض محتوى PDF بشكل مريح، دون الحاجة إلى الضبط والتكبير أو التصغير.

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صيغة EPUB :

تعتبر صيغة EPUB هى صيغة حديثة نسبيا، حيث طور المنتدى الدولى للنشر الرقمى صيغة ePUB، وأصبحت التنسيق القياسى للنشر الرقمي، فيما تعد EPUB الآن من أكثر صيغ الكتب الإلكترونية انتشارًا، فهى المعيار الذى تستخدمه أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية، مثل: Kindle من أمازون، و Kobo، و Barnes & Noble Nook.

ولعل الميزة الرئيسية التى تميز ملفات EPUB عن ملفات PDF هى القدرة على إعادة تعديل محتواها وفقًا لما يتناسب مع شاشة الجهاز المستخدَم، حيث إنه عند فتح مستند PDF فى جهاز ذى شاشة صغيرة، سيكون عليك التكبير والتحريك والضغط من أجل قراءة المستند. مما لا يوفر تجربة قراءة مريحة.