شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعيد تسمية محرك بحث Bing.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل مايكروسوفت على إعادة تسمية محرك البحث Bing الخاص بها، وقد شهد مجتمع المطورين تغييرات واضحة على الخدمة فى الماضى القريب، ولا يوجد إعلان رسمى حتى الآن، لكن مايكروسوفت قامت إما بتوسيع ما يبدو أنه اختبار تجريبي، حيث يرى بعض الأشخاص علامة Bing التجارية القديمة وشعارها ويرى البعض "Microsoft Bing" - أو تحولت تمامًا إلى الأسلوب الجديد، وذلك وفقًا لـ Paul Thurrott، صحفى ومدون فى مجال التكنولوجيا.

ويبدو أن العلامة التجارية الجديدة والشعار "Microsoft Bing" قد شقوا طريقهم إلى صفحة Bing الرئيسية أيضًا، ومن المنطقى أن مايكروسوفت هى علامة تجارية أكبر بكثير من مجرد Bing، كما أعاد عملاق التكنولوجيا تسمية Office 365 الخاص به ليصبح Microsoft 365.

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كما أعادت الشركة تسمية Windows Defender إلى Microsoft Defender، وحاليًا، تهيمن جوجل على سوق محركات البحث، وفى يونيو، كان لدى جوجل ما يقرب من 84 فى المائة من حصة السوق بينما كان لدى Bingحوالى 6 فى المائة فقط (وفقًا لبيانات Netmarketshare).

وفى نتائج إيراداتها للربع المالى الرابع 2020، قالت مايكروسوفت إن إيرادات الإعلانات على شبكة البحث انخفضت بنسبة 18 فى المائة أو 353 مليون دولار عن ربع العام الماضى حيث أنفق المعلنون أقل على الإعلانات أو نتائج البحث المدفوعة، وقامت مايكروسوفت أيضًا بتحديث تطبيق Outlook for Android لإضافة تكامل بحث Bing إلى قائمة الضغط لفترة طويلة.

كما لاحظ بعض المستخدمين الذين لديهم مايكروسوفت Outlook مثبتًا على أجهزة أندرويد الخاصة بهم رؤية خيار جديد لإجراء بحث Bing عند تحديد النص، وبعد فتح تطبيق Outlook للتحقق من رسالة بريد إلكترونى وإذا ضغط المستخدم مطولاً على كلمة فى نص البريد الإلكترونى، ستظهر قائمة منبثقة بها ثلاث خيارات: بحث الويب والترجمة وبحث Bing.