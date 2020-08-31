شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحقق من حالة بطارية جهاز اللاب توب الخاص بك بنظام ويندوز 10؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعتبر البطارية أحد أكثر العناصر أهمية فى جهاز اللاب توب، ولكن فى نظام التشغيل ويندوز 10 لن تجد طريقة مباشرة توفر لك معلومات كافية عن البطارية وأدائها، فكل ما يمكنك الوصول إليه هو مؤشر البطارية الذى يوجد فى شريط المهام والذى يعرض لك نسبة الشحن، والوقت المقدّر للاستخدام.

ولكن مع مرور الوقت ستلاحظ تراجع أداء بطارية جهازك أو عدم استجابتها للشحن تمامًا، حيث تعمل أجهزة اللاب توب ببطاريات ليثيوم أيون (li-ion) القابلة لإعادة الشحن، ومن المعلوم أن جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن لها عمر محدود، إذ تنخفض قدرتها ويقل استيعابها للشحن مع مرور الزمن، مما يؤدى إلى انخفاض الوقت الذى يعمل فيه الجهاز قبل الحاجة لإعادة شحنه.

يدعم نظام التشغيل ويندوز 10 ميزة مخفية تتيح لك إنشاء تقرير مفصل عن حالة بطارية جهازك المحمول، حيث إنه يتضمن معلومات شاملة حول أداء البطارية، ويتيح لك ملاحظة انخفاض سعة البطارية الذى يحدث بمرور الوقت.

لاستخدام هذه الميزة؛ سيتعين عليك تشغيل موجه الأوامر (CMD) فى وضع المسؤول، واستخدام أمر بسيط لإنشاء التقرير كملف HTML يتضمن بيانات استخدام البطارية، وسجلَّ السعة، وتقديرات عمر البطارية.

إليك كيفية التحقق من حالة بطارية جهازك المحمول فى نظام ويندوز 10:

فى مربع البحث بجوار قائمة (ابدأ) اكتب: CMD.

اضغط على خيار (تشغيل كمسؤول) Run as administrator الذى يظهر فى الجهة اليمني.

سيُطلب منك الموافقة للسماح للتطبيق بإجراء تغييرات، اضغط على خيار (موافق).

Advertisements

اكتب الأمر التالي:

powercfg /batteryreport /output “C:\battery-report.html

اضغط على مفتاح (Enter) فى لوحة المفاتيح.

بمجرد الانتهاء ستظهر رسالة فى موجه الأوامر تخبرك بالموقع الذى تم حفظ التقرير فيه.

انتقل إلى محرك الأقراص C فى جهازك، وهناك يجب أن تجد تقرير البطارية محفوظًا كملف HTML اضغط عليه، سيفتح فى متصفح الويب الخاص بك.

يتضمن التقرير عدة أقسام هي: معلومات عن الجهاز والنظام، ومواصفات البطارية، وحالة الاستخدام خلال آخر 3 أيام، وسجلّ استخدام البطارية من أول يوم استخدمت فيه جهازك المحمول، وسجل سعة البطارية، وتقديرات عمر البطارية.

يوضح قسم سجل سعة البطارية كيف تغيرت السعة بمرور الوقت، حيث يمكنك رؤية سعة الشحن الكاملة الحالية لبطارية جهازك المحمول، التى من المحتمل أن تنخفض بمرور الوقت كلما زاد استخدامك للحاسوب.

ويعرض فى القسم الأخير من التقرير تقديرات عمر البطارية عند الشحن الكامل، مقارنة بالسعة الأساسية، حيث يمنحك هذا القسم نظرة واضحة عن مدى استمرار عمر البطارية بمرور الوقت.

كما ستجد فى نهاية التقرير قيمة تقديرية لعمر البطارية، حيث يقوم نظام التشغيل ويندوز 10 بحساب عمر البطارية استنادًا إلى طريقة استخدامك للجهاز منذ تثبيت نظام التشغيل.