كيف تحمي الـ SSD الخاص بك من الموت المفاجئ على ويندوز 10

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اذا كنت تمتلك SSD على جهازك الشخصي و تستعمل ويندوز 10 فستحتاج ان تعرف شيئًا مهمًا فويندوز 10 بنسخته الأخيرة -مايو 2020- و التي تحمل رقم 2004 يحمل مشكلة كبيرة جدًا و هي انه يمكنه قتل الـSSD الخاص بك نهائيًا. و ذلك عن طريق عملية ضبط و تحسين للتخزين الخاص بك. وذلك عن طريق ما يسمى بالـTrim و هي عملية ضبط و تحسين للتخزين ايضًا. اكمل القراءة لتعرف ما معنى هذه العملية و كيف تنقذ الـSSD الخاص بك

ما المشكلة في ويندوز 10؟

ويندوز 10 يقوم بإعادة تحسين و تنظيم لوحدات التخزين كل اسبوع عم طريق عملية تسمى بعملية الـTrim. فكرة هذه العملية ان النظام يقوم بعملية اعادة تنظيم للجهاز الخاص بك بحيث تشغل الملفات تنظيم مساحة التخزين الخاصة بك بشكل منظم و جيد في المساحات المخصصة لذلك في وحدة التخزين. بحيث يعطيك الجهاز اداء افضل و سرعة اعلى من وحدة التخزين. هذه العملية كانت تحدث بشكل اسبوعي. كل اسبوع يتم اعادة هذه العملية ايضًا ولكن المشكلة في ويندوز 10 النسخة الأخيرة كان الجهاز لا يسجل انه قام بعملية الـTrim هذه. فيقوم بتكرارها مع كل اعادة تشغيل. هذه العملية مؤثرة بشكل اكبر على الـHDD في كل حال.

كل SSD له عمر افتراضي يقدر بالتيرا بايت. اي انه مثلًا الـSSD الخاص بك يمكن ان يتحمل ما يقدر بـ150 تيرابايت اي انه يمكن له تحمل نسخ و كتابة بيانات حتى 150TB بعد ذلك تصبح وحدة التخزين الخاصة بك قد تضررت. فعملية الـTrim هذه تعتبر عملية نسخ و كتابة بيانات اي اتها تستهلك من الـ150TB الإفتراضيين لوحدة التخزين الخاصة بك و يجب حل هذه المشكلة. لأن استهلاك هذه السعة سئ جدًا على عمر الـSSD الخاص بك.

كيف تحمي الـ SSD من الموت المفاجئ؟

افتح قائمة Start

اكتب defragment and optimize drives و قم بفتح النافذة

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حدد الـC Partition الخاص بك.

اضعط على زر Change Settings

قم بإزالة اختيار Run on a schedule لإيقاف جدولة العملية

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