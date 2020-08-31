تحديث ثوري مرتقب من واتساب..”أسهل في كل شئ”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2020 9:21 مساءً

يعد تطبيق “واتساب” المملوك لشركة فيسبوك ، الأول عالميا على مستوى التراسل الفوري، لذلك يسعى مطورو واتساب على تطوير مزايا جديدة للتطبيق ايضمن التخلص من بعض نقاط الضعف والعيوب الت يشتكي منها مستخدمي التطبيق الذين يزيد عددهم عن ملياري مستخدم حول العالم .

يتخصص الخبراء في (WABetaInfo) في اختبار أحدث إصدارات واتساب التجريبية بحثًا عن علامات على الأدوات الجديدة والتعديلات التي تصل إلى التحديثات المستقبلية، وعادةً ما يتم رصدها جيدًا قبل أن تصبح متاحة للاستخدام للجميع.

مزايا واتساب الجديدة التي نتوقع رؤيتها قريبًا جدًا:

إدارة تخزين أسهل:

قد لا يستهلك واتساب نفسه مساحة كبيرة، ولكن عندما يكون لديك الكثير من الدردشات النشطة، يمكن أن يتم تحميل جميع الملفات التي تم تنزيلها قريبًا، لكن يمكنك حذف جميع الوسائط التي تم حفظها على جهازك، ولكن قد تكون هناك بعض اللقطات ومقاطع الفيديو التي تريد حفظها.

يبدو أن الأمور ستصبح أكثر قابلية للإدارة مع لوحة تحكم جديدة مخصصة لإدارة مقدار المساحة التي يشغلها التطبيق والملفات المرتبطة به على جهازك، حيث ستتيح لك لوحة المعلومات الجديدة أن ترى في لمحة مقدار السعة التخزينية المستخدمة حاليًا ومقدار السعة التخزينية المجانية، كما ستقوم أيضًا بتسليط الضوء على أي ملفات كبيرة بشكل خاص حتى تتمكن من تحديد الاحتفاظ بها أو التخلص منها، كما سيكون من الممكن أيضًا معرفة مقدار المساحة المستخدمة في كل دردشة.

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البحث عن ملصق:

تُعد الملصقات أو “الإيموجي” في واتساب طريقة ممتعة لإضفاء الحيوية على الدردشات الخاصة بك، ولكن على الرغم من أنه يمكنك اختيار ترشيحها حسب الموضوع قد يكون من الصعب أحيانًا العثور على واحدة تحدد النغمة الصحيحة تمامًا.

يبدو أن هذا سيتغير قريبًا مع إضافة أداة بحث خاصة بالملصقات، ويبدو أنه من السهل جدًا تنفيذه، لكننا نعتقد أن ذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً لأنه سيتضمن إضافة كلمات رئيسية قابلة للبحث إلى كل ملصق متاح حاليًا للتنزيل.

وصول أسهل إلى الكاميرا:

هذه ميزة يجب أن تروق لأي شخص سارع لالتقاط لحظة ومشاركتها في واتساب لكنه تخبط في العثور على زر الكاميرا.

عندما أطلقت فيسبوك – الشركة الأم لتطبيق واتساب – غرف مسنجر التي تسمح لما يصل إلى 50 شخصًا بالمشاركة في محادثة فيديو مخصصة، استبدلت إحدى أيقونات الكاميرا في واتساب باختصار للخدمة الجديدة، بينما لا يزال هناك زر للوصول إلى كاميرا هاتفك بجانب مربع إدخال النص، لم يعد من الممكن فتح الكاميرا بسرعة إذا ضغطت بطريق الخطأ على الزر لإرفاق ملف من هاتفك، ويبدو أن التطبيق يقوم الآن بإعادة تشغيل اختصار الكاميرا الثاني وإعادة وضعه، وهذا يعني أن لوحة المشاركة أكبر وأقل مظهرًا.

الدردشات الملونة:

الآن يبدو أن المطورين يعملون على ميزة جديدة ستسمح لك بتعيين خلفية مخصصة لكل محادثة، حيث سيساعد ذلك على عدم إرسال رسالة لوالديك بدلًا من أصدقائك.