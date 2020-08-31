تكنولوجيا: Realme تؤكد على عقد مؤتمرها في فعاليات IFA 2020 يوم 4 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت Realme يوم 4 من سبتمبر لعقد مؤتمرها خلال فعاليات IFA 2020 التي تنطلق من برلين الشهر المقبل، على أن يتم بث الحدث عبر قناة الشركة على منصة اليوتيوب.
تستعد شركة Realme لحضور معرض برلين هذا العام للإعلان عن الإصدارات الجديدة من منتجات الشركة، حيث يعقد حدث الشركة في 4 من سبتمبر.
يقدم الرئيس التنفيذي Madhav Sheth مؤتمر Realme القادم للمرة الأولى منذ تعيينه رسمياً كرئيس تنفيذي للشركة في السوق الأوروبي، حيث يستعرض خطط الشركة القادمة خلال عام 2020.
كما أكدت الشركة على خططها لدعم دفع منتجاتها للأسواق العالمية بتوسع أكبر خلال الفترة القادمة، مع الإحتفاظ بمركزها في السوق المحلي.
يذكر أن شركة Realme لا تخطط للإعلان عن إصدارات جديدة للشركة خلال فعاليات IFA 2020 إلا أن الشركة تستعد لإطلاق سلسلة Realme 7 لاحقاً في حدث منفصل في السوق الأوروبي.
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