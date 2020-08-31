تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جهاز Tab P11 Pro اللوحي وجهاز Tab M10 HD المخصص للأطفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم عن الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية التي تشمل جهاز Tab P11 Pro وأيضاً الجيل الثاني من جهاز Tab M10 HD اللوحي المخصص للأطفال، كما قدمت الشركة ساعة المنبه الذكية Essential.

جهاز لينوفو Tab P11 Pro

يتميز جهاز Tab P11 Pro اللوحي بشاشة OLED بحجم 11.5 إنش، كما تتميز بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما يدعم الجهاز اللوحي تقنية HDR10، وDolby Vision.

ويضم جهاز Tab P11 Pro اللوحي 4 من المكبرات الصوتية JBL والتي تدعم غرف بحجم 2.5 cc، وتقنية Dolby Atmos محسنة في الصوتيات لدعم صوت سينمائي متعدد الإتجاهات.

كما يدعم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يضم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 8600 mAh لعمر شحن يصل إلى 15 ساعة.

أيضاً تقدم لينوفو حافظة لوحة مفاتيح والتي تضم لوحة تتبع، ووحدة خلفية لتثبيت الشاشة، كما يدعم الجهاز اللوحي قلم Precision Pen 2 stylus، لمنافسة أجهزة Pad Pro، وGalaxy Tab S7 Plus في الأسواق.

ويتميز جهاز Tab P11 Pro اللوحي بسماكة 7.7 مم، كما يأتي بتصميم من سبائك الألومنيوم واثنان من النغمات في الألوان، كما يضم كاميرة مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يأتي الجهاز باثنان من المستشعرات للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، لدعم ميزة التعرف على الوجه، للتسجيل بشكل تلقائي في حساب المستخدم، كما يأتي مستشعر البصمة مدمج في زر التشغيل.

ومن المقرر أن ينطلق جهاز Lenovo Tab P11 Pro بسعر 700 يورو في السوق الأوروبي، وآسيا والشرق الأوسط، على أن يتوفر في الأسواق في شهر نوفمبر.

الجيل الثاني من جهاز لينوفو اللوحي Tab M10 HD

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يعد جهاز Tab M10 HD Gen 2 إصدار الشركة الأول بميزة “Kids Space ” من جوجل، حيث ينطلق هذا الإصدار بسعر 160 يورو أو 130 دولار، كما ينطلق للأسواق الشهر المقبل.

وتأتي ميزة “Kids Space ” من جوجل لدعم باثنان من علامات التبويب المقسمة إلى ألعاب وقراءة، والتي توفر محتوى مجاني مصرح به للأطفال، حيث سيتوفر محتوى من YouTube Kids، كما يضم الجهاز اللوحي تطبيق Family Link الذي يعمل على إتصال الجهاز اللوحي بالهواتف الذكية، لتحديد توقيت محدد لإغلاق الشاشة، مع ميزة التحكم في المحتوى.

كما يتميز جهاز Tab M10 HD بشاشة IPS LCD بحجم 10.1 إنش ودقة 720 بيكسل، مع اثنان من المكبرات الصوتية Dolby Atmos، أيضاً يأتي بكاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم التسجيل في الجهاز اللوحي.

ويدعم الجهاز اللوحي رقاقة معالج MediaTek P22T، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يأتي تصميم جهاز Tab M10 HD Gen 2 اللوحي بتصميم من الألومينوم ويأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، مع منفذ USB C للشحن.

ساعة المنبه الذكية من لينوفو Essential

أيضاً كشفت لينوفو اليوم عن ساعة المنبه الذكية Essential التي تأتي بمساعد جوجل الرقمي، وتتميز بسعر 60 يورو أو 50 دولار، على أن تتوفر في الأسواق الشهر المقبل.

كما تأتي ساعة Essential الذكية بشاشة LED تعمل على عرض بيانات حول التوقيت، ودرجة الحرارة في المحيط، والطقس المتوقع، كما تأتي بإضاءة ليلية مدمجة لدعم المستخدم لقراءة المعلومات على المنبه في الظلام.

وتأتي الساعة الذكية بإمكانية التحكم بالأوامر الصوتية في أكثر من 40000 جهاز ذكي في المنزل، كما يمكن أن يدعم المنبه تشغيل الموسيقى عبر مكبر صوتي بقدرة 3 W، أيضاً يدعم المنبه الإتصال بالهاتف الذكي عبر منفذ USB للشحن الليلي.

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