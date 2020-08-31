الإعلان رسميًا عن المعالج Snapdragon 732G مع معالج رسوميات أسرع بنسبة 15%

فاطمة أيت طالب - دبي - أثبت المعالج Snapdragon 730G أنه معالج يحظى بشعبية كبيرة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة مع العلم بأنه تم إستخدامه بالفعل في هواتف ذكية مثل Google Pixel 4a و Poco X2 و Xiaomi Mi Note 10 Pro. الآن، يمكن للشركات المصنعة التي تبحث عن سرعة أكبر قليلاً إستخدام المعالج Snapdragon 732G الأسرع.

المعالج Snapdragon 732G الجديد مصنوع هو الآخر بإستخدام تكنولوجيا 8 نانومتر، ومع سرعات أعلى. تعمل نواة Kryo 470 الكبيرة الآن بتردد 2.3GHz، بينما تم تعزيز معالج الرسوميات Adreno 618 لتقديم أداء أفضل بنسبة 15 في المئة.

الباقي ظل على حاله من دون تغيير، فهو الأخر يضم المودم Snapdragon X15، ويدعم WiFi 6، فضلا عن البلوتوث 5.1 مع توفير نفس الميزات، بما في ذلك aptX Adaptive و TrueWireless Stereo Plus. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم أيضًا تكنولوجيا الشحن السريع +Quick Charge 4.

تتيح خاصية Snapdragon Elite Gaming في المعالج Snapdragon 732G الجديد الإخراج بدقة HDR وتفعيل Game Jank Reducer. هذا المعالج يدعم كذلك Vulkan 1.1، لذلك يمكن إستخدامه في الهواتف الذكية المتوسطة.

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يُمكن لمعالج الصور المدمج في المعالج Snapdragon 732G الجديد تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية ودعم HDR10 و HLG للحصول على لقطات ذات نطاق ديناميكي عالٍ. يمكنه ضغط الصور بتنسيق HEIF. يُوفر مسرع الذكاء الإصطناعي أداءً يصل إلى 3.6 TOPS.

سيتم الكشف عن أول هاتف ذكي مُزود بالمعالج Snapdragon 732G في المستقبل القريب، وسيصل على الأرجح من العلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi.