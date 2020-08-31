سامسونج تبيع مصنعها لشاشات LCD في الصين لشركة TCL مقابل 1.8 مليار دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت مصادر مطلعة على الوضع أن شركة سامسونج باعت مصنع شاشات LCD التابع لها والمتواجد في مدينة سوتشو الصينية. ووفقا لهذه المصادر، فقد قامت شركة سامسونج ببيع هذا المصنع لشركة CSOT المملوكة من قبل شركة TCL المعروفة أكثر بتصنيعها للهواتف الذكية تحت العلامة التجارية Alcatel.
تبلغ قيمة الصفقة 1.8 مليار دولار أمريكي مع العلم بأنه سيتم إمتلاك 60 في المئة من المصنع من قبل شركة CSOT، في حين سيتم إمتلاك 10 في المئة من قبل الشركة TCL، ونسبة 30 في المئة من قبل مقاطعة سوتشو. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصنع أنتج 27 في المئة من إجمالي شاشات LCD التابعة لشركة سامسونج، ومعظمها مخصصة للشاشات والتلفزيونات.
هذه الخطوة هي تأكيد للتقارير السابقة التي تفيد بأن شركة سامسونج تحاول التوقف عن عملها في مجال شاشات LCD وستعيد التركيز على شاشات Quantom Dot.
ذكرت صحيفة Korea Herald أن المصنع لديه ثلاثة خطوط إنتاج من الجيل 8.5، وخط إنتاج واحد من الجيل 11 مع العلم بأن خط الإنتاج الأخير هذا يخطط لبدء عملية التصنيع في أوائل العام المقبل. ومن المثير للإهتمام أن التقرير كشف أيضًا عن قيام شركة سامسونج بإعادة إستثمار 723 مليون دولار أمريكي في الشركات المرتبطة بـ TCL للإستحواذ على 12.33 في المئة من أسهمها.
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