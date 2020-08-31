سماعات AirPods المستقبلية قد تتخلى عن مستشعرات رصد الضغط لصالح مستشعرات اللمس

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لسلسلة من براءات الإختراع المُسجلة، يمكن أن تأتي سماعات AirPods المستقبلية من آبل مع مستشعرات بسيطة لإستشعار اللمس بدلاً من مستشعرات رصد الضغط من أجل التحكم. السبب وراء ذلك هو أن هذا من شأنه أن يوفر تحكمًا أفضل، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الإيماءات.
على سبيل المثال، ستكون مستشعرت اللمس قادرة على التعرف على الإيماءات مثل السحب للتحكم في مستوى الصوت. لا مزيد من الضغط أو الضغط بقوة للتحكم في الأغاني أو الرد على المكالمات. تعمل مستشعرات اللمس البسيطة بطريقة مختلفة تمامًا.
مستشعر اللمس سيُغطي الجزء الأفضل من الجزء الخارجي لسماعات AirPods، وهذا هو الجزء الأساسي الذي تغطيه براءة الإختراع. الباقي يتمحور حول كيفية توجيه لمستشعر لتلك البيانات إلى الرقاقة.
عمومًا، هذا يُعد مؤشرًا واضحًا على أن سماعات AirPods القادمة قد تقدم المزيد من الإيماءات والمزيد من الإيماءات المعقدة أكثر أيضًا.
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